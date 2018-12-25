Тхэквондистка из Морозовки завоевала бронзу чемпионата России

Чемпионат России по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин проходил в Рязани с 18 по 22 декабря. В соревновании приняли участие более 400 спортсменов из 55 регионов. Ленинградскую область на чемпионате представляли три спортсмена, все они из поселка имени Морозова – воспитанники Всеволожской школы олимпийского резерва.

По результатам соревнований мастер спорта международного класса Милана Дрямова завоевала бронзовую медаль, тем самым обеспечив себе место в основном составе национальной сборной команды РФ. Кандидат в мастера спорта Анастасия Колесник заняла пятое место, вошла в резервный состав сборной команды РФ и получила возможность тренироваться на базе сборной.

Фото со страницы Миланы Дрямовой «ВКонтакте»