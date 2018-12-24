Лучший материал в сфере активного туризма написала корреспондент газеты «Всеволожские вести»

Сегодня, 24 декабря, в Доме журналиста награждали победителей журналистского конкурса «Серебряный бинокль».

В номинации «Лучший материал в сфере активного туризма» за публикацию «Автопробег за мир – жест доброй воли» победила Людмила Однобокова, корреспондент газеты «Всеволожские вести».

Гран-при за лучшую серию постов в блогах получил Петр Васильев, главный редактор информационного сайта «Свирские берега». В течение года журналист рассказывал о развитии проекта карельского центра культуры в деревне Кондуши Сланцевского района Ленинградской области.

Гран-при за лучший материал в СМИ получил Родион Ковалев, журналист Санкт-Петербургского филиала телеканала «Мир». Телепрограмма «5 причин поехать в Выборг» знакомит зрителей с атмосферой Выборга, на улицах которого можно постучать в двери старейшего дома в России, попробовать на вкус местную легенду – крендель со специями.

Журналистский конкурс «Серебряный бинокль» организован комитетом Ленинградской области по туризму совместно с Информационно-туристским центром. В 2018 году на конкурс было подано 77 заявок.