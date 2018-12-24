С нового года в Ленобласти прекратится традиционное эфирное аналоговое телевизионное вещание. На смену ему приходит цифровое телевидение, для приема которого нужно иметь современный телевизор либо специальную приставку. В первую очередь «цифрой» будут обеспечены социальные учреждения и льготники. 11 тысяч жителей Ленинградской области смогут получить компенсацию за покупку цифровых телеприемников.

– На эти цели в бюджете предусмотрено более 34 миллионов рублей. На компенсацию могут рассчитывать те, кто приобрел оборудование в период с 1 января 2018 года по 30 июня 2019 года. Чтобы получить выплату, нужно просто предоставить чек на покупку специального оборудования и документы, подтверждающие право на льготу, – пояснила председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Людмила Нещадим.

Право на получение компенсации в размере 3000 рублей имеют отдельные категории льготников. Это ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, и семьи, получающие ежемесячное пособие на детей.

Кроме того, в 2018 году мобильный оператор Теlе2 в рамках соглашения с правительством Ленобласти уже предоставил центрам обслуживания пожилых граждан и инвалидов, реабилитационным центрам, интернатам и другим социальным учреждениям Ленинградской области оборудование для приема цифрового телевидения. Оборудование для перехода на цифровое вещание закуплено для 67 социальных учреждений 47-го региона.