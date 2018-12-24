Около 80 детей приняли участие в празднике, который прошел 23 декабря во дворе улицы Комсомола, 2, в микрорайоне Мельничный Ручей. Инициатива организовать и провести мероприятие принадлежит городскому депутату Ирине Бритвиной.

Ребятня вместе со сказочным супергероем Дедом Морозом, внучкой Снегурочкой и символом будущего года – Поросенком Хрюшей водили хороводы, принимали активное участие в конкурсах.

– Чтобы почувствовать все очарование, волшебство новогоднего праздника, необходимо в первую очередь настроиться на это, – говорит Ирина Павловна. – Малыши верят в чудеса, тем и прекрасно детство. Ожидание сюрпризов на Новый год невероятно трогательно. Поэтому мы решили устроить настоящий праздник.

– Признаюсь честно, новогоднее настроение подарили не только детям, но и нам, – делится впечатлениями председатель Совета ветеранов мкр Мельничный Ручей Лидия Гарасимова. – Наш коллектив активно сотрудничает с городским депутатом Ириной Бритвиной, и старается поддержать ее интересные инициативы. Готовились к нынешнему празднику все вместе и загодя. Заранее составлялись списки, приобретались подарки.

Ирэн ОВСЕПЯН

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