Юные читатели Ленобласти выбрали 10 лучших книг года

Традиционные «Декабрьские встречи» прошли в конце минувшей недели в Ленинградской областной детской библиотеке. В этом году ежегодное собрание читательской элиты для подведения итогов Детского читательского года в Ленинградской области состоялось в Театре «На Литейном» под девизом: «Театр – вдохновение к чтению» и явилось прологом к Году театра.

Участников приветствовал один из старейших актеров театра, заслуженный артист России, кандидат психологических наук, доцент режиссуры и актерского мастерства СПбГУ Сергей Заморев.

В творческих мастерских 70 детей из 11 районов Ленинградской области встретились с писателями Анастасией Строкиной, Анной Анисимовой, Ниной Дашевской (онлайн), художниками Катей Толстой, Олесей Гонсеровской, директором издательства «Самокат» Ириной Балахоновой (онлайн).

Здесь же были названы победители в номинациях «Читатель года»: Алена Белова, г. Никольское (читатель Тосненской детской библиотеки), «Детская библиотека года»: Бокситогорская центральная детская библиотека; «Покровитель детского чтения»: Евгений Чайковский – председатель комитета по культуре Ленинградской области, Ольга Мельникова – заместитель председателя, Татьяна Кизимова – педагог Сланцевской СОШ № 1.

В завершение встречи детское жюри торжественно провозгласило список из десяти лучших книг года по версии подростков для вручения знака «Нравится детям Ленинградской области»:

Бейртен Э. Беги и живи/ Элс Бейртен; пер. с нид. Е. Торицыной. – Москва: Самокат, 2018. – 264 с. – (Встречное движение).

Бенджамин А. Доклад о медузах/ Али Бенджамин; пер. с англ. О. Варшавер. – Москва: Самокат, 2017. – 352 с.

Бритт Ф. Луи среди призраков/ Фанни Бритт; ил. Изабель Арсено; пер. с фр. М. Хачатурова. – Москва: Белая ворона, 2018. – 160 с.

Дашевская Н.С. Второй/ Нина Дашевская. – Москва: КомпасГид, 2018. – 128 с. – (Подросток N).

Дашевская Н.С. День числа Пи/ Нина Дашевская. – Москва: Самокат, 2018. –200 с. – (Встречное движение).

Дашевская Н.С. Тео – театральный капитан/ Нина Дашевская; ил. Ю. Сидневой. – Москва: Самокат, 2018. – 116 с.

Рудашевский Е.В. Бессонница/ Евгений Рудашевский. – Москва: КомпасГид, 2018. – 224 с. – (Young adult).

Строкина А.И. Совиный волк/ Анастасия Строкина; ил. И. Галкиной. – Москва: Росмэн, 2017. – 79 с.

Томпсон К. Одеяла/ Крейг Томпсон; пер. с англ. В. Шевченко. – Санкт-Петербург: Бумкнига, 2017. – 596 с.

Цветаева М.И. Мой рыцарь/ Марина Цветаева; сост. Е. Путилова; ил. К. Толстой. – Санкт-Петербург: Детское время, 2017. – 80 с.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО