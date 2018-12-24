Юные всеволожцы побывали в гостях у Снегурочки

У Всеволожского народного драматического театра появились юные поклонники. Режиссер театра Ирина Троицкая поставила к Новому году сказку для детей «В гостях у Снегурочки».

15 декабря в малом театральном зале побывали дети из Всеволожского реабилитационного центра, и по отзывам, спектакль прошел на ура. В следующую субботу, 22 декабря, сказку посмотрели ребята, занимающиеся в кружках Центра культуры и досуга. Дети пришли разного возраста, от двух до 10 лет, и заняли все места. Родители устраивались где придется.

Дети с интересом следили за тем, как Сырость и Мокрота с помощью Бабы-Яги хотели помешать Снегурочке встретиться с друзьями – Зайчонком, Пингвином, а главное, с Дедом Морозом. Но ничего у них не вышло, все закончилось хорошо.

После спектакля дети фотографировались с артистами, а еще каждый получил в подарок чупа-чупс.

Катерина КАБАНОВА

Фото Валентины ПИВОВАРОВОЙ