Для этого потребовалось 187 тонн чистой соли и почти три тысячи кубометров песко-соляной смеси. Больше всего осадков выпало во Всеволожском, Волховском и Тосненском районах.

Информация о выполнении очистки обновляется в диспетчерской службе «Ленавтодора» каждый час. Заснеженные трассы – Выборгское шоссе, Колтушское шоссе, Дорога жизни, трасса «Ропша – Марьино» – чистили специальными соляными растворами.

– На трассах Ленинградской области работает 400 машин, а дорожные службы находятся в режиме повышенной готовности, – проинформировали в дорожном комитете 47-го региона. – В среду в Ленинградской области ожидается сильная метель и снежные заносы.

На горячей линии «Ленавтодора» по телефону 8 (812) 251-42-84 готовы ответить на все вопросы водителей.