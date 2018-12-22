Сегодня, 22 декабря, в России отмечают День энергетика. Трудно поверить, но еще четыре года назад МП «Всеволожское предприятие электрических сетей» находилось на грани банкротства. Многие участники рынка не верили, что ситуацию можно стабилизировать. Однако уже сегодня этот муниципальный объект стал одним из крупных налогоплательщиков района. За три квартала нынешнего года компания заплатила налогов на сумму более 80 млн руб., и это – абсолютный рекорд для предприятия.

К примеру, в 2015-­м выплаты в бюджет составили всего 48 млн руб. Внушительного успеха достигли благодаря новым подходам и тесному и продуктивному сотрудничеству с районной администрацией, региональным правительством, гарантирующими поставщиками электроэнергии «РКС­Энерго» и «ПСК», ПАО «Ленэнерго».

Кроме того, заложить основы дальнейшего развития стратегической отрасли экономики района четыре года назад было поручено специалисту, которого подчиненные считают требовательным и любящим конкретику. Нынешний директор Александр Михайлов предпочитает апеллировать фактами и объективно оценивать ситуацию, наверное, его энергетические маневры и позволили вывести предприятие из разряда «отстающих» в отрасли.

– Александр Валерьевич, говорят, менеджмент – это цивилизованная форма ведения военных действий, где большинство сражений выигрывается идеями, тренированным мышлением и работой с полной отдачей. Согласны с такой формулировкой?

– Скорее, верная аналогия, особенно в кризисное время. Конечно, мы, образно выражаясь, воюем с внешними факторами, недобросовестными субъектами, неплательщиками. Поэтому удается сокращать издержки и повышать рентабельность производства.

Сегодня созданное в 70­-х годах по решению Всеволожского городского совета депутатов «Всеволожское предприятие электрических сетей» обеспечивает электричеством райцентр, Токсово и Рахью. Компания оказывает услуги по передаче электрической энергии (мощности) оперативно-диспетчерскому управлению, технологическому присоединению. Наибольший удельный вес из всех имеющихся в зоне оказания услуг потребителей составляют: промышленные – 9,8%, непромышленные – 40,4%, население – 49,8%.

– В каком состоянии находится вверенное вам в управление оборудование на предприятии?

– Удовлетворительном.

– На троечку?

– По пятибалльной шкале на четыре с минусом.

– Чем обусловлена такая, прямо скажем, невысокая оценка?

– Она аргументирована тем, что в «топе» причин аварийных отключений пока находится выход из строя оборудования, чаще по причине износа, чем брака. Другие распространенные причины нарушений электроснабжения – действие третьих лиц, например при несогласованных земельных работах или ДТП, неблагоприятные погодные условия.

Городские сети не новые, и, безусловно, некоторые линии нуждаются в замене. Правда, сказать, что все из рук вон плохо, я не могу. Мы ежемесячно получаем от гарантирующих поставщиков деньги за передачу электрической энергии. Их мы и тратим на модернизацию электросетевого хозяйства. Инвестиционные программы утверждаются на 5 лет и корректируются ежегодно. На муниципальном предприятии следят, чтобы сети в рамках этих программ и установленных на сегодняшний день тарифов ремонтировались, заменялись, готовились к эксплуатации в следующем сезоне. В нынешнем году на реконструкцию, модернизацию и повышение надежности было потрачено более 50 миллионов рублей. Еще 13 миллионов потрачено на подключение абонентов-льготников.

– Электроэнергия давно стала товаром. Каким образом энергетики смогут предоставлять качественный «продукт» в 220 вольт?

– Как любой товар, электроэнергия должна имеет сертификат качества и соответствовать техническим параметрам. Но порой у потребителей возникают нарекания. Абоненты жалуются на перепады напряжения в сети. Иногда это связано с тем, что «товар» поступает в распределительные сети уже с низким напряжением, и мы не в силах повлиять на ситуацию. Бывают случаи, когда некоторые субъекты подключаются к линиям электропередачи, рассчитанным на определенную мощность, увеличивая в разы нагрузку, что, естественно, также приводит к перепадам напряжения.

– По каким стандартам вам приходится работать?

– В нынешнем году готовность к отопительному сезону 2018–2019 гг. подтверждалась проверками Ростехнадзора и Комитета по ТЭК ЛО. Мы оказались среди лучших. Нам необходимо было получить соответствующую справку от Ростехнадзора и паспорт готовности от комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Примечательно, что «Всеволожские сети» оказались самыми первыми и получили паспорт готовности от Комитета по ТЭК под порядковым номером 1. Паспорт готовности, кроме состояния оборудования и документации, готовности персонала, подтверждает наличие резервных источников питания, аварийные запасы на складах, обеспеченность социальных объектов. Такой подход позволяет предотвратить аварийные ситуации или быстро реагировать на ЧП.

– Сегодня население пугают грядущим ростом тарифов на электроэнергию. А из чего формируется стоимость одного киловатта?

– Дело в том, что по действующим, но устаревшим на сегодняшний день СНИПам застройщики требуют при подключении к электросетям обеспечить их мощностями, которые превышают реальное потребление электроэнергии. К сожалению, при составлении этих нормативов не было современных энергосберегающих технологий, умных машин. Соответственно, в те годы, разрабатывая нормативные документы, не могли учесть нынешних энергетических реалий. Вот и получается, что на покупку и обслуживание незагруженных трансформаторных мощностей требуется куда больше средств. Все это тяжелой ношей ложится на скромный кошелек потребителя.

– Можно предположить, что такой подход заморозит или снизит рост тарифов?

– Безусловно, но это – долгий процесс, требующий колоссального объема работы. Реформа требует изменения строительных нормативов, правил эксплуатации энергоустановок, тарифного регулирования и других документов. Сейчас уже готовятся соответствующие нормативы на федеральном уровне. Разработкой занимаются специалисты Минэнерго, «Россетей», представители регионов, крупные сетевые компании.

– Как бороться с воровством?

– Введением автоматизированной системы учета: механизм затратный, но зато эффективный. По последним данным, суммарное потребление электричества в районе составляет около 300 тысяч киловатт в час. Но это – не предел. Район развивается быстрыми темпами, и с каждым годом потребление растет.

– А вы переходите на энергосберегающие технологии?

– По сути мы курьеры, которые доставляют электрическую энергию от поставщика до потребителя. Наша энергоэффективность заключается в снижении потерь при доставке. Для этого надо избегать холостой работы трансформаторов, осуществлять замену кабельных и воздушных линий электропередачи, не допускать перегрузок. Мы знаем наши слабые места и в рамках возможностей исправляем.

– В прошлом году правительство анонсировало запуск программы по упрощению процедуры технологического присоединения к электрическим сетям…

– ВПЭС в течение нынешнего года оттачивало новую систему. Сегодня желающие могут создать личный кабинет, оставить заявку онлайн и подключиться к электрическим сетям без утомительного посещения офиса сетевой организации.

– Сколько людей трудится на предприятии?

– 152 человека. Мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас работали самые высококлассные рабочие. Средняя заработная плата на предприятии составляет более 50 тысяч рублей. Учитывая дефицит на рынке труда, мы готовим их и «подтягиваем» до нужного профессионального уровня. Правда, что греха таить, сегодня средний возраст наших сотрудников 45–50 лет. Молодежь идет к нам, но в количестве меньше необходимого. Конечно, мы стараемся привлечь молодые кадры. Сотрудничаем с Всеволожским агропромышленным техникумом, организовываем прохождение производственной практики.

Молодые люди, не имея опыта, рассчитывают на большую заработную плату, чем мы можем предложить в начале трудового пути, и не готовы к росту заработной платы по мере повышения квалификации. Главная задача электромонтеров оперативно-выездных бригад (ОВБ) – максимально быстро ликвидировать аварийную ситуацию и вернуть свет в дома и на улицы. За год электромонтеры ОВБ совершают более 2 тысяч выездов.

– Работа на грани фола. Электромонтеры – рискованная и опасная специальность?

– Каждый шаг электромонтера отмечается в специальном журнале с точностью до минуты. Прежде чем начать восстановление оборудования, производятся необходимые переключения. Это всегда риск для жизни. Поэтому без дисциплины и жесткого соблюдения норм охраны труда и энергетической безопасности здесь делать нечего.

– Волею случая получилось так, что энергетики отмечают свой праздник в самый разгар морозов – 22 декабря.

– Не только разгар морозов, но и время самых коротких световых дней. Мне по такому случаю хотелось бы пожелать нашему дружному и сплоченному коллективу больше света и стабильности как в работе, так и в личной жизни.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА