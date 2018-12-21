Андрей Низовский поздравил коллектив Щегловской школы с 90-летием учреждения

Подарок в виде сертификата на сумму в 200 тысяч рублей получила Щегловская средняя образовательная школа, отмечающая в этом году 90-летний юбилей. Праздник в честь юбилея состоялся сегодня, 21 декабря, в Щегловском культурно-досуговом центре.

– Это хорошая дата, совсем чуть-чуть, и будем отмечать вековой юбилей, – сказал, вручая сертификат, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Не так давно мы праздновали столетний юбилей Лицея № 1 во Всеволожске. В такой трогательный момент всегда хочется отметить хорошую работу преподавательского состава.

– Школа – это большая и дружная семья, – говорит директор Маргарита Троицкая. – Как здорово, что на сегодняшний праздник собрались учащиеся, выпускники разных лет и педагоги. В школьном музее есть справка, в которой отмечено, что основано учреждение в 1928 году. В первые годы войны школа не работала. Здесь заготавливали дрова для блокадного Ленинграда. После победы коллектив пополнился педагогами-фронтовиками. Четверть века школу возглавлял кадровый офицер Абрам Двейрин. Именно тогда вместо старого деревянного построили современное кирпичное здание. В 90-е годы директором была Валентина Зеленская, при которой возведено второе крыло школы, появились первые компьютеры. Наша школа богата традициями, которые мы чтим и уважаем. Всего в нашем образовательном учреждении 440 обучающихся.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР