Директор Конно-спортивного клуба «Исток» Ольга Ворожцова вчера, 20 декабря, получила назначение на должность тренера сборной команды России.

В 2019 году Ольга Ворожцова будет тренировать нашу юношескую сборную по конным дистанционным пробегам и готовить ее к международным соревнованиям. Главным соревнованием для этой команды станет чемпионат мира, который состоится 18 сентября 2019 года в Италии.

Конно-спортивный клуб «Исток» организован Ольгой Анатольевной 13 лет назад. Он базируется недалеко от поселка Янино Всеволожского района. Особенностью этого клуба является то, что он специализируется не на конкуре и не на вольтижировке, а на конных пробегах на длинные дистанции. Кроме того, здесь культивируются отечественные породы лошадей, проверенные временем.

Такие породы, как Терская, Будёновская, Донская впервые были выведены в нашей стране и прославились далеко за ее пределами, но в эпоху перестройки их существование оказалось под угрозой. Ольга Ворожцова на базе своего клуба помогает недавно возродившимся конным заводам в разведении наших пород. На лошадях этих пород воспитанники КСК «Исток» выступают на международных соревнованиях. Юные спортсмены из Всеволожского района неоднократно выезжали на чемпионаты мира и Европы.

Людмила ОДНОБОКОВА