Сегодня, 21 декабря, прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию первого в Ленинградской области автоматизированного района электрических сетей.

Главным преимуществом «умной» электросети является возможность локализации поврежденных участков. Это позволит не отключать остальных потребителей во время аварий и сократить время отключений. Кроме того, с помощью специальных датчиков диспетчер сможет в оперативном режиме узнавать о поврежденных участках.

В рамках проекта проведена масштабная модернизация сетей Всеволожского района. Установлены 64 коммутационных аппарата (реклоузера), анализирующие режимы работы сети с возможностью интеграции в единую информационную систему управления, а также 50 комплектов индикаторов определения места повреждения. Модернизировано оборудование 21 центра питания.

Всеволожский район стал первопроходцем в использовании инновационной технологии не случайно. Жилищное строительство здесь ведется очень интенсивно, а по численности населения район является самым большим в России.

– Следующий на очереди по цифровизации сетей – Кингисеппский район, а за ним и вся область, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти