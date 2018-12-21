ЛеноблАИЖК предложил стройгруппам выкупить свободные площади в долгостроях. Тем самым агентство планирует возобновить финансирование строек.

– Это касается пяти застройщиков – О2 Development, ГК «Норманн», компании «Ленспецстрой», «Леноблстрой, ГК «Унисто Петросталь», Navis development group, – сообщают в пресс-служба губернатора и правительства области.

Установленная Минстроем цена за квадратный метр составит 45685 рублей. Деньги будут выделены не самим застройщикам, а подрядчикам по завершении работ. ЛеноблАИЖК должен стать техническим заказчиком строительства.

– Застройщики давно сорвали сроки передачи квартир, – информирует заместитель председателя областного правительства по строительству Михаил Москвин. – Мы не раз предоставляли им возможность завершить свои проекты самостоятельно. В ответ получали предварительные кредитные договоры с банками, дорожные карты и графики, которые никогда не выполнялись. Совершенно очевидно, что сейчас пришло время перестать мучать людей и передать объекты тем, кто может их достроить.

Отметим, что в Управление Федеральной службы государственной регистрации по Ленинградской области и в окружное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу уже направлено письмо областного правительства с просьбой остановить регистрацию сделок с активами проблемных компаний.