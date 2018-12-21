В 2019 году сумма грантовой поддержки для развития малого и среднего бизнеса составит 700 млн руб. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов. В нынешнем году эта цифра составила примерно 500 млн руб.

– Несмотря на сложную экономическую ситуацию и сокращение федерального финансирования, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко решил выделить субсидии из областного бюджета, – отметил Дмитрий Анатольевич. – В регионе наблюдается неплохая динамика: предприятия отрасли произвели продукции на сумму более 500 млрд рублей, а количество задействованных в этой важной сфере людей за 2018 год увеличилось на четыре тысячи. Но и это еще не предел. На повестке дня амбициозные задачи, связанные с ростом экспорта и привлечением малых и средних предприятий к госзакупкам.

По словам Дмитрия Ялова, для развития этого сегмента экономики надо создать предприимчивым людям соответствующие условия.

– Достаточно дать деловому человеку удочку в руки, а рыбу хороший предприниматель сам поймает, – считает Дмитрий Ялов. – Если бизнес правильно сформулирован, то результат не заставит себя долго ждать. В обратном случае, сколько субсидий ни выдавай, они утекут в никуда. Сейчас около половины валового регионального продукта обеспечивает именно малый и средний бизнес. Кроме того, необходимо наладить прямую связь с малым бизнесом, чтобы услышать предложения делового сословия.

По мнению зампреда правительства, необходимо также максимально упростить механизмы для всех желающих начать свой бизнес, и правительство Ленинградской области работает в этом направлении.

– В данный момент открыть дело можно в едином окне МФЦ, что облегчает все процедуры регистрации, – проинформировал Дмитрий Ялов. – Порой система прохождения ряда процедур куда проще европейской. Однако, понятно, что механизмы за рубежом формировалась на протяжении столетий. У нас нет времени ждать целый век, поэтому надо быстро реагировать на вызовы.

Отметим, в течение ближайших лет численность занятых в малом и среднем бизнесе Ленинградской области должно вырасти на четверть и составит 250 тыс. человек. В регионе собираются создать центр развития промышленности, который будет заниматься вопросами не только крупных, но и малых экспортеров. Сегодня структура экспорта диверсифицирована. Продукция, которую производят в регионе, поставляется в США, Европу и Монголию.

Ирэн ОВСЕПЯН