В минувший четверг, 20 декабря, в КДЦ «Южный» состоялось подведение итогов Года туризма во Всеволожском районе.

Заседание круглого стола открыла заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько:

– Несмотря на то что мы завершаем Год туризма в Ленинградской области, тема развития туризма остается актуальной. Тем более что в рамках Десятилетия детства в России следующий год объявлен Годом детского туризма. Уже в январе во Всеволожске пройдет большое мероприятие, посвященное этой теме.

На мероприятии выступила заместитель председателя комитета Ленинградской области по туризму Римма Сачунова. Она рассказала об областных мероприятиях, проведенных в рамках Года туризма. Наш район в этом ряду прозвучал в связи с тем, что 22 декабря здесь пройдет Первый Зимний туристский фестиваль Ленинградской области.

Подводя итоги уходящего года, Римма Сачунова отметила, что в 2017 году Всеволожский район занимал шестое место в области по объему туристических потоков, а в этом году он вышел на второе место. Выездные туристические выставки показали, что наш район сейчас знают во многих регионах России благодаря горнолыжному курорту «Охта-парк». Этот курорт Римма Сачунова назвала двигателем туристического потенциала Всеволожского района. «Охта-парк» известен прекрасным качеством искусственного льда и высоким уровнем сервиса.

На мероприятии, посвященном подведению итогов Года туризма, прошло несколько презентаций туристических проектов Всеволожского района, в том числе презентация интерактивной карты достопримечательностей, которую создавало агентство Digital View, презентация Региональной общественной организации «Конно-сказочный хутор» (поселок Токсово). О своих достижениях рассказала сотрудница Музея Кошки (город Всеволожск). Кроме того, всем участникам мероприятия был показан видеоролик, который был подготовлен к 55-летию Всеволожска. Юбилей города тоже совпал с Годом туризма.

Людмила ОДНОБОКОВА



Фото Антона ЛЯПИНА