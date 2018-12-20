Всеволожские предприниматели – лучшие в области

Всеволожские предприниматели отличились на ежегодном конкурсе «Бизнес признание». Лучшим стартапом 47-го региона признан Центр развития мам и детей «МаммиЛэнд», а ведущим экспортером в сфере малого и среднего предпринимательства – ООО «Вершина». Награды «отличникам» вручал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Планируется, что оборот в секторе малого и среднего предпринимательства превысит в 2018 году 500 млрд руб., – отметил глава региона. – В этом году число субъектов бизнеса увеличилось на 4 тысячи человек, и это неплохой показатель.

– Идея создать городок «МаммиЛэнд» возникла давно, но реализовать ее удалось только в этом году, – рассказали в детском центре. – Это такое пространство, где мамы и дети могут проводить интересно время. В нашем комплексе есть специализированный детсад, разные секции для ребятишек, а также проводятся занятия для мам. К примеру, открыт прием на курсы йоги. Зарегистрировано предприятие в апреле, а торжественное открытие состоялось 5 августа. На сегодняшний день по абонементам наш центр посещают более 150 детей. Для малышей и их мам мы организуем развивающие мероприятия, праздники, проводим интересные занятия.

– Завод промышленной и бытовой химии «Вершина» выпускает и реализует обширный спектр лакокрасочной продукции, – сообщили в администрации Всеволожского района. – Сегодня предприятие уверенно занимает верхние строчки рейтинга лучших российских производителей промышленной и бытовой химии.

Отметим, что в рамках конкурса «Бизнес признание» победителей определили в семи номинациях. «Лучшим социальным проектом» признан спортивный комплекс «Марго» из Выборгского района, «Лучшее «женское» предприятие» – студия вокала для детей и взрослых «Тосно проект». Среди победителей предприятие «Свирское кружево» из Лодейного Поля, ООО «Химмет» из Гатчинского района и ООО «Виипуритурс». Победителям и призерам вручили гранты в размере от 50 до 110 тысяч рублей.



Ирэн ОВСЕПЯН