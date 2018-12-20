Сегодня на заседании районного Совета депутатов под председательством Ольги Ковальчук утвержден проект бюджета на 2019 год. Его расходная часть составляет 10 миллиардов 244 миллиона рублей. Большая часть этих средств пойдет на развитие и содержание образовательных учреждений района, в том числе на строительство и выкуп у застройщиков новых школ и детских садов.

На заседании совета рассмотрено 12 вопросов. Важный из них – передача имущественного комплекса Ладожского водовода в государственную собственность, что открывает новые перспективы развития инженерных сетей и районной инфраструктуры в целом – так прокомментировал это решение депутатов глава администрации района Андрей Низовский.

Утвержден отчет о работе контрольно-счетного органа за I полугодие, приняты части полномочий от городских и сельских поселений на уровень района по решению вопросов местного значения, избран представитель в состав совета представительных органов муниципальных образований Ленинградской области при Законодательном собрании: им стал Виктор Воронин – глава Кузьмоловского поселения.