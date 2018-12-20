19 декабря, в день одного из самых почитаемых святых в православном мире – святителя Николая Чудотворца, во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки состоялось уже одиннадцатое по счету торжественное награждение участников Всеволожского литературно-поэтического конкурса «Даль великая, даль бескрайняя…», проводимого в рамках районного фестиваля Православной культуры.

В этом году конкурс был посвящен Году туризма в Ленинградской области и приурочен к 55-летию города Всеволожска.

Учредители – отдел культуры администрации и Всеволожская межпоселенческая библиотека – традиционно подготовили в качестве призов красиво оформленные книжные издания.

Председатель жюри поэт Владимир Шемшученко, начальник отдела культуры Наталья Краскова и настоятель храма Святой великомученицы Варвары (поселок Рахья) священник Олег Патрикеев наградили победителей конкурса и сказали в их адрес добрые слова.

Здесь же организаторам конкурса были вручены благодарности главы администрации района и Всеволожской межпоселенческой библиотеки.

Музыкальные номера подготовили преподаватели и учащиеся школы искусств.

Фото пресс-службы администрации ВМР