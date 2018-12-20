Ряды предпринимательского сословия Ленинградской области пополнят бабушки-бизнесвумен. Об этом вчера, 19 декабря, на встрече с журналистами рассказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 47-го региона Светлана Нерушай.

– Этот проект возник не из-за того, что сегодня в области сказывается нехватка бизнес-идей, – отмечает чиновница. – Дело в том, что комитет стимулирует развитие предпринимательства, вовлекая в бизнес все больше людей разного возраста. Есть успешный пример реализации программы «Мама-предприниматель». Что касается бабушек-бизнесвумен, то им будут предоставлены налоговые преференции.

Светлана Нерушай проинформировала, что возглавляемый ею комитет сегодня реализует программы, направленные на привлечение к предпринимательской деятельности молодежи.

– Уже сейчас в некоторых школах планируется вести курсы обучения бизнесу, – сообщила председатель профильного комитета. – Так что ребят будут учить азам предпринимательства со школьной скамьи. Необходимо, чтобы все сословия – от молодежи до пенсионеров – проявляли большую активность в организации своего дела. Им готовы помочь специалисты местных фондов поддержки предпринимательства. Безусловно, число заинтересованных реализовать свои идеи людей растет. Только за последний год количество обратившихся в фонды поддержки предпринимательства граждан увеличилось в два раза.

По словам Светланы Нерушай, очень важно информировать население о программах поддержки этой отрасли экономики:

– Мы намерены привлечь к сотрудничеству местные СМИ, а также размещать информацию в соцсетях. В этом году комитет намерен провести беседы с населением региона для привлечения в бизнес. И если раньше на такие мероприятия приходило не более трех тысяч человек, то в 2019-м планируется охватить аудиторию в 60 тысяч.



Ирэн ОВСЕПЯН