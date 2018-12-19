Общественная палата Всеволожского района подвела итоги уходящего года

Итоговое заседание Общественной палаты Всеволожского района прошло в минувший вторник, 18 декабря.

В приветственном слове к участникам заседания председатель Общественной палаты Всеволожского района Виктор Рожнов отметил, что данная структура позволяет власти района полнее ощущать, чем живет население, что тревожит жителей, о чем они мечтают.

– В настоящее время возрастает роль общественного контроля, и от того, насколько оперативно члены палаты будут включаться в обсуждение тех или иных проблем, зависит и их своевременное решение. Именно мы должны, – и облечены полномочиями, – задавать острые вопросы и добиваться ответа на них, – отметил Виктор Рожнов. – По сути – это доступная площадка для диалога власти и общества, где нет закрытых тем.

В ходе заседания председатели комиссий Общественной палаты Всеволожского района представили доклады, где отчитались о проделанной за год работе.

Своеобразный итог заседания подвел представитель Всеволожского района в Общественной палате Ленинградской Области Николай Свирин:

– Общественная палата – действенный и реальный инструмент. У нас проблемы видятся – да и ставятся, – четче, острее, люди имеют возможность говорить напрямую.

Также Николай Свирин особо подчеркнул, что первичным в решении большинства проблем является выстраивание эффективной управленческой модели по привлечению молодых кадров. Работа с молодежью сегодня актуальна, как никогда.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА