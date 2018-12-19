За последние три года более трех тысяч пожилых жителей Ленинградской области прошли обучение на курсах компьютерной грамотности в рамках проекта «Университет третьего возраста».

Курсы компьютерной грамотности направлены на преодоление социальной изолированности, создание возможностей для включения пожилых людей в активную социальную жизнь, работы с сайтом Госуслуг, социальных сетей, а также оплаты услуг ЖКХ без комиссии.

Кроме того, комитет по социальной защите населения Ленинградской области совместно с Пенсионным фондом России проводит мероприятия по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. В этом году на безвозмездной основе обучение пройдут 900 человек (в прошлом – 1 300). Комитет планирует расширение спектра услуг – если сегодня компьютерной грамоте пенсионеров учат на базе областных социальных и культурных учреждений, то в следующем году первичным навыкам пользования персональным компьютером будут учить на дому. Тем не менее, несмотря на всю полезность проекта, простые жители Ленинградской области несколько сомневаются в его эффективности.

Людмила Зернова, жительница Киришей:

«С одной стороны это вроде бы неплохо. Проект позволит пожилым людям, если, конечно, у них есть такое желание, освоить интернет-пространство. И они больше будут понимать своих подрастающих внуков. С другой стороны, у меня есть сомнения. Все эти нововведения требуют каких-то затрат. Нужны курсы, нужен ноутбук, его нужно обслуживать. В конце концов пожилым людям элементарно потребуется подключение к интернету. А это тоже стоит денег. И в этом смысле у меня есть сомнения. Смогут ли пожилые люди без поддержки своих родных это осилить? Смогут ли воспользоваться той возможностью, которую предоставляет проект «Университет третьего возраста?»

При этом эксперты считают, что проект не только имеет право на жизнь, но и может полностью изменить жизнь пожилых людей в регионе.

Сергей Будков, специалист в области онлайн-коммуникаций:

«Когда мы говорим о людях пенсионного возраста, то о них ни в коем случае нельзя забывать. Интеграция в онлайн позволит им хоть чуточку ближе быть к молодому поколению, быть с ними, что ли, «на одной волне». Проект позволит им приблизиться к заказу госуслуг через интернет, получению социальной помощи. Нельзя забывать и о том, что Пенсионный фонд тоже оказывает онлайн-услуги. Все это им очень нужно. Повторюсь, надо дать им попробовать записаться онлайн к врачу, попробовать оплатить услуги ЖКХ не выходя из дома, познакомить их с инновациями, о которых в свое время они могли только мечтать. А тут все это под рукой, и мы должны этому содействовать. И Ленобласть, как одна из самых продвинутых и бурно развивающихся областей России, тоже должна этому содействовать. Проект нужен области. Очень».

Алексей ТУРЕНКОВ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

