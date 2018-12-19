На Юбилейной площади состоится праздник зимнего туризма

В рамках Года туризма в субботу, 22 декабря, в 11.00 на Юбилейной площади города Всеволожска впервые пройдет Зимний туристский фестиваль.

Это спортивное и познавательное мероприятие организовано комитетом Ленинградской области по туризму и ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр».

На площадке фестиваля пройдут мастер-классы по зимним видам туризма, изготовлению ледяных скульптур, рождественских пряников, росписи новогодних елочных игрушек, ярмарка традиционных народных промыслов Ленинградской области. Гости мероприятия смогут узнать все о туризме в 47-м регионе зимой, уникальных маршрутах, традициях коренных народов региона.

Для любителей экстремальных видов спорта проведут показательные выступления мастеров, а также будут установлены лыжный симулятор и симулятор сноуборда. Детей и подростков ожидают анимационные шоу-программы и интерактивные квесты для всей семьи.

Приглашаются все желающие!