Дружные семьи соревновались во Всеволожске

В минувшее воскресенье, 16 декабря, в спортивном комплексе VsevАngar прошел семейный праздник «Вместе дружная семья», название которого говорит само за себя. Его главная цель – объединить семьи, увлечь их одним интересным делом.

Участники начали подготовку к мероприятию заранее – ведь им нужно было сделать стенгазету «Моя семья». На празднике была организована обширная развлекательная программа. Формат мероприятия напоминал игру по станциям. На площадке «Лужайка творческих затей» дети могли продемонстрировать свои таланты. Ребята пели песни, танцевали, читали стихи.

На площадке «Мастерская волшебного рукоделия» участникам провели мастер-класс по изготовлению новогодних открыток своими руками. Здесь же учили мастерить красивые цветы из бумаги и изготавливать игрушку «зайчик на пальчик».

Посостязаться в остроте ума участникам помогла площадка «Опушка скоромыслия», где им загадывали непростые загадки. А размяться, побегать и попрыгать гости мероприятия смогли на площадке «Поляна молодецких забав». Здесь они участвовали в веселой эстафете, выполняли задания на меткость, бегали и заряжались позитивной энергией.

На каждой площадке за выполнение заданий семьям выдавали кусочек пазла. Пройдя все станции и собрав все кусочки пазла, участники могли сложить из них картинку «Моя семья – мое богатство».

Завершилось мероприятие чаепитием со сладким столом.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Екатерины ЕРЕМЕНКО