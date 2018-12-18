Завтра, 19 декабря, с 9.00 до устранения аварии во Всеволожске будет отключено центральное отопление и горячее водоснабжение.

Как сообщает ОАО «Всеволожские тепловые сети», отключения пройдут по следующим адресам:

· ул. Плоткина, д. 13/1, 13/2, 15, 17, 19, 21 (Ростелеком);

· ул. Межевая, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 19, 21, 23, 25, 29/6, 18а;

· ул. Вокка, 12/1, 12/2, 14;

· ул. Ленинградская, 21/1, 21/2, 21/3, 23;

· Колтушское шоссе, 84, 86, 88, 92, 94, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 98, 97, 99 (Велком), 101, 111, 124/1, 124/2, 137, 115 (ЕСЗ), 107 (ГСТК РОСТО), 105 (ССО «Ладога»), 138а (ГНИ);

· Всеволожский пр., д. 9, 15, 60, 70;

· Павловская ул., 71, 73, 77, 78 (Мировой судья), 84, 87;

· Чернышевского ул., д. 99, 103;

· ул. Александровская, д. 74, 76, 80 (Универсам);

· ул. Константиновская, д. 108, 110, 112, 116;

· Школа № 1;

· Детский сад, Колтушское шоссе, 124/2;

· Октябрьский пр., 86, 91, 96, 96а (РУПС);

· Коралловская ул., 4;

· ул. Вахрушева, д. 3 (Архив), 6 (Гараж), 10 (УМВД), 11 («Всеволожскспецтранс»);

· Райпо: (Всеволожский пр., ул. Социалистическая, магазин – Павловская, 12, столовая – Колтушское шоссе, 138);

· Привокзальная пл., 1 (ООО «Альфа»), Социалистическая, д. 107;

· а также: ДНШ Военкомат, Служба занятости, Прокуратура, объекты ОАО «Водотеплоснаб» (Лаборатория, ЦТП, Колтушское шоссе, 97–103, Октябрьский, 86), администрация Всеволожского района, ИФНС, УФМС, СКРФ по ЛО, суд, пожарная служба + гаражи + общежитие, УФК по ЛО, Сбербанк, Пенсионный фонд, Центробанк + «Каприз», ООО «Медиус», ООО «Максидент», Всеволожский ДК, ЗАГС.

Центральное отопление и горячее водоснабжение будут отключены в связи с устранением аварии на тепловой сети Ду-159 мм УТ-11 по адресу: ул. Межевая, д. 29.