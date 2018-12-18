Лучшим руководителем образовательного учреждения Ленинградской области признан директор Центра образования «Кудрово» Игорь Соловьев.

– Успех нашего учреждения – это заслуга руководства Всеволожского района, где созданы все условия для развития, – признается Игорь Юрьевич. – Нам никто не мешает, а наоборот, помогают в реализации новой концепции развития и выделяют необходимое финансирование. Сегодня Центр образования «Кудрово» ушел далеко вперед по созданию современной образовательной базы. Мы не намерены останавливаться, поэтому в планах создание хай-тек цеха, в котором дети получат возможность в тандеме со специалистами реализовывать свои идеи.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский поздравил Игоря Соловьева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»:

– Кудровский центр образования сегодня – не только самая большая и современная школа в районе. Это признанный эталон построения образовательного процесса, локомотив педагогической науки. И в этом, конечно, огромная личная заслуга руководителя, признанная на региональном уровне.

Ирэн СААКЯН