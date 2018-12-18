25 декабря в 10.00 в КДЦ «Южный» состоится новогодний праздник для детей-инвалидов, проживающих на территории Всеволожского района. Приглашаются родители с детьми.

Дополнительную информацию можно получить:

в комитете по социальной защите населения Ленинградской области по телефону: 8 (812) 611-46-32; e-mail: myakotnikova@kszn.lenreg.ru, контактное лицо – Ольга Сергеевна Мякотникова;

во Всеволожском комплексном центре социального обслуживания населения по телефону: 8 (813-70) 34-306, контактное лицо – Екатерина Ивановна Уляшова;

в комитете по социальным вопросам администрации Всеволожского района по телефону: 8 (813-70) 20-316, контактное лицо – Оксана Алексеевна Выборнова.