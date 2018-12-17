Музей науки и техники открылся в Центре образования «Кудрово»

Уникальный шанс узнать об истории науки и техники получили, как учащиеся, так и гости Центра образования «Кудрово». В этом учебном заведении открылся мультимедийный музей, посетителей которого встречает интерактивный гид.

– Проект музея был разработан в начале нынешнего года, вместе со специалистами ЛЭТИ, – рассказывает директор Центра образования «Кудрово» Игорь Соловьев. – Экспозиция посвящена науке и технике. В этом году мы оборудовали только первый сегмент нашего музея, посвященный истории и технологии связи. В данный момент он полностью готов. Здесь представлена история средств связи начиная с телеграфа до спутника.

По словам директора, в экспозиции представлены экспонаты как из выставочных павильонов, так и разных музеев.

– Наш самый старинный экспонат датируется 1917-м годом, – продолжает Соловьев. – Это телеграфный аппарат Морзе. Помимо него, у нас есть телефон 1920 года выпуска. В наших планах открытие еще трех сегментов музея. Думаем, что необходимо создать интерактивную зону, где дети будут заниматься проектной деятельностью.

Ирэн ОВСЕПЯН