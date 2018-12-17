Более 53 заявок было представлено на конкурс бизнес-планов в рамках областной программы «Мама-предприниматель».

Обладательницей главного приза – стартового капитала в размере 100 тыс. руб. – стала Анна Лазутина из Киришей, предложившая идею изготовления национальных сувениров. Всего в финал состязания прошли 15 мам, которые представили 13 инициатив. Работы оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Минэкономразвития России, Благотворительного фонда «Амвэй», Федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса и другие чиновники.

Как отмечают в Ленинградском областном центре поддержки предпринимательства, бизнес-планы начинающих предпринимательниц приятно удивили, были проработаны и подготовлены к защите на высоком уровне.

– Для внедрения в жизнь моей идеи по созданию мастерской фруктово-овощной флористики необходимо более 200 тысяч рублей, – рассказывает участница программы «Мама-предприниматель» из Всеволожска Ольга Альтапова. – В данный момент работаю дома, и могу сказать, что спрос на фруктово-овощные букеты есть. У меня трое детей, которые постоянно мотивируют на новые инициативы. Фруктово-овощной флористикой я увлеклась года два назад. Думаю, если не удастся реализовать бизнес-план самостоятельно, то и в следующем году приму участие в конкурсе на соискание грантов.

Ирэн ОВСЕПЯН