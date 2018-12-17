В администрации Заневского поселения подписан акт исполнения взаимных намерений по передаче более 2,6 га частных земель Кудрово в собственность муниципального образования. Планируется, что земли станут частью благоустроенного парка Оккервиль.

Подписи под документом поставили глава администрации Заневского поселения Алексей Гердий и Станислав Данелян, генеральный директор компании «Евроинвест-Девелопмент», которая выступила координатором группы инвесторов-собственников, безвозмездно передавших землю в березовой роще около реки Оккервиль.

– Мы рады, что спустя год с того момента, как вопрос был поднят на повестку жителями Кудрово и поддержан губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, нам удалось прийти к его решению, – отметил Алексей Гердий. – Совместно с частными землевладельцами проведены все необходимые процедуры, связанные с межеванием участков и их последующей безвозмездной передачей в муниципальную собственность.

Обе стороны, подписавшие документ, отметили, что активное участие в формировании самой идеи передачи участков под рощу принимали представители общественной организации «Движение активистов Кудрово» и члены Наблюдательного совета новостроек.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива