Семейный праздник «Сказки народов мира», посвященный укреплению национального единства, состоялся 15 декабря во Всеволожском центре культуры и досуга.

В фойе гостей встречали колоритные сказочные персонажи, для ребятишек клуб «Смузи» организовал интересные мастер-классы по изготовлению поделок. Дом дружбы Ленинградской области представил выставку кукол в национальных костюмах – русская барышня в кокошнике, кыргызский землевладелец в колпаке, татарин в чекмене и др. После мастер-классов ребят пригласили в зал, где все погрузились в уникальное представление, которое сопровождалось выступлением творческих коллективов Всеволожского района.

– Цель нынешнего праздника – в объединении всех народов, – считает заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько. – Воспитание начинается с маленького возраста. Дружбу надо прививать с раннего детства. Дети в раннем возрасте чисты. Любому ребенку все равно, кто с ним играет рядом: русский, узбек, вепс или армянин. У нас один из самых многонациональных районов, на территории которого не было зарегистрировано никаких межнациональных конфликтов.

– Это отличная идея организовать в преддверии Нового года такой замечательный межнациональный праздник для детей и взрослых, – поделился впечатлениями председатель РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству» Юрий Паламарчук, который пришел на праздник вместе с внуками. – Такие мероприятия нацелены на сплочение многонациональной Ленинградской области. Очень важно, чтобы с самого раннего детства закладывалось понимание значения дружбы разных народов. Вы не замечали, что дети играют вместе независимо от национальности, возраста, цвета кожи, разреза глаз?! И сегодня здесь собрались представители разных национальностей и вероисповеданий, которых объединил такой светский праздник, как Новый год.

Ирэн ОВСЕПЯН