Сегодня мы с вами поговорим о тарифах на услуги ЖКХ. При этом не будем ставить своей целью кого-нибудь в чем-нибудь обвинить. Просто приведем кое-какие цифры, которые точно знаю, и данные, в которых абсолютно уверен. Итак, начнем.

Знаете такого человека, которого зовут Алексей Кудрин? Вот этот самый Алексей Кудрин вместе со своим центром недавно выпустил «Центр стратегических разработок».

Доклад, в котором сотрудники центра проанализировали причины кризиса на рынке ЖКХ с наиболее острыми проблемами, назвали «Изношенность коммунальных систем». Давайте я переведу на русский язык, о чем идет речь.

Звучать это будет следующим образом: у нас есть общие платежи за услуги ЖКХ. Я нарисую их примерно так.

Например, эта сумма составляет шесть тысяч рублей. Так вот, что такое услуги ЖКХ в России? Это коммунальные услуги (вода, свет, тепло) и услуги на содержание жилых помещений. Как говорит Кудрин, при том, что у нас среднеевропейский уровень оплаты услуг ЖКХ, то есть эти самые 100%, доля платежей за коммунальные услуги – за тепло, горячую воду, электричество – гипертрофированно высока.

Итак, средний западный человек платит из этих 100% за тепло, воду, электричество в среднем 30% от всех платежей. Оставшиеся 70% он платит за содержание жилого фонда. Это, скажем, Германия. А у нас: мы платим 80% платежей за тепло, воду, электричество и все остальное и всего лишь 20% за содержание жилого фонда.

Я сейчас приведу цифры. Средняя цена стоимости проживания в квартире в 90 квадратных метров в Германии составляет €370. €370 можете сами умножить, но давайте пока что процентами оперировать. €370 – из этого они за отопление платят 40 из 370. Вдумайтесь! Второе: они за горячую воду платят 25. 40 + 25 = 65 из 370. Электроэнергия ещё 47. В совокупности, платеж составляет за коммунальные услуги – за тепло, воду, свет – намного меньше, чем у нас.

В чем проблема? Проблема в том, что мы все живем в стране, которая 80 лет жила при коммунизме. В Германии нет централизованного отопления. У них есть то, что реализовано в том же самом Выборге, в доме, который все называют «Китайским». Или в доме, который называется «Малая Финляндия». Там стоят свои собственные котельные. У них нет огромного количества потерь, для того чтобы доставить тепло из какой-то котельной, которая выстроена неизвестно где, к вашему дому. Вы представляете, какой объем тепла теряется на этих трубах? Просто сумасшедший! В Германии на доме стоит котельная и жители не топят воздух, тепло непосредственно поступает в дома. А мы с вами отапливаем воду, прогнившие трубы и т.д. Есть такие случаи, которые были в Санкт-Петербурге, когда меняли трубы горячего отопления, оказалось, что просто похитили деньги на строительство. Точнее, поставили трубы, которые назвали «новые», а на самом деле трубы ставили старые.

Вся наша проблема в том, что у нас все централизовано: подача воды централизована, подача тепла централизована. Трубы идут пять – семь километров по городу. Какие там у них потери, совершенно непонятно. И все это мы оплачиваем.

«Центр стратегических разработок» Кудрина говорит, что до тех пор, пока система не будет децентрализована, мы не перейдем к отоплению конкретных домов. Вот есть дом — 100 квартир, сверху у него стоит котельная и вы топите только свой дом. Вот это будет правильно!

То же самое касается всего остального: горячая вода, тепло – это те основные платежи, которые составляют 60–70% наших счетов, которые получаем. Кудрин говорит, что нужно переложить ответственность на нас. Он считает, что нас недостаточно втягивают в эти вопросы, и нам необходимо принимать больше участия в управлении. А каким образом мы можем принимать участие в управлении, если хочешь не хочешь, все равно будут приходить платежки такой величины, потому что у нас сама система такая? И инвестировать, для того чтобы это все изменилось, должно государство. Стоит попробовать всего на двух-трех домах: поставить туда котельные.

Например, как частные дома. Вы отапливаете собственный дом. Платите за электроэнергию в этом доме четыре тысячи рублей в месяц, но отопление сами регулируете. Вы понимаете, что сделаю меньше – меньше заплачу, будет холоднее. Сделаю больше – больше заплачу, будет теплее.

Напомним, что в скором времени все жители Ленинградской области смогут выбрать для себя подходящий тариф на услуги ЖКХ по аналогии с мобильной связью. Тарифные планы будут зависеть от времени и объёма потребления, а также от способов и сроков оплаты. Только вот станет ли от этого лучше?

Маргарита КОНСТАНТИНОВА

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

