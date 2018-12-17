Дорога – один из главных источников опасности для подрастающего поколения нашей страны. По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, за девять месяцев текущего года в одиннадцати субъектах РФ произошёл рост основных показателей аварийности с участием детей. Ленинградская область в этом списке занимает третье место (267 ДТП). За неполный год были ранены 292 человека, число погибших в дорожно-транспортных происшествиях детей выросло на 85,7%, составив 13 человек. На территории Всеволожского района за 10 месяцев 2018 года произошло 51 дорожно-транспортное происшествие с участием детей. Погибли 2 ребенка, ранены 54, причём 18 из них были пешеходами.

Сохраните ребёнку жизнь

Такая ситуация вызывает серьёзную тревогу в обществе и постоянно находится в центре внимания областного правительства.

Региональные акции, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, получили статус обязательных межведомственных мероприятий, исполнение которых строго контролируется Управлением ГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и областным Комитетом по образованию. Профилактическая работа ведётся на протяжении всего года и начинается в сентябре Неделями безопасности, которые проходят во всех образовательных организациях.

Недели безопасности включают проведение лекций, бесед, дискуссий, круглых столов с родителями, родительские собрания с сотрудниками Госавтоинспекции; конкурсы, викторины, открытые уроки, соревнования, флешмобы. В школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования ежегодно обновляются паспорта дорожной безопасности, при участии родителей разрабатываются индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения учеников младших классов от дома до школы.

В образовательных организациях разрабатывается, в соответствии с областными рекомендациями, целая система профилактических мер, направленных на осуществление безопасности детей. Примером эффективного межведомственного взаимодействия может послужить, в частности, цикл акций, запланированных ГИБДД и ГБУДО «Центр «Ладога» на 2018–2019 учебный год. Тематические акции проводятся ежемесячно во всех учебных организациях в соответствии с календарным планом: «Ребёнок – главный пассажир» (сентябрь); «Письмо водителю» (октябрь); «Всемирный день памяти жертв ДТП» (ноябрь); «Будь заметным» (декабрь); «Мы вместе» (январь); «Скорость не главное!» (февраль); «Мама за рулём» (март); «Готовь сани летом, а велосипед – весной» (апрель); «Сохрани мне жизнь» (июнь).

Формы проведения акций в рамках данной тематики образовательные учреждения выбирают сами, отталкиваясь от общих рекомендаций Центра «Ладога». Во Всеволожском центре образования, к примеру, ежегодно в сентябре для учеников младших классов совместно с сотрудниками ГИБДД проводится акция «Шагающий автобус». Инспекторы показывают ученикам безопасный путь от школы до дома, разъясняют правила перехода проезжей части. В этом учебном году сотрудники ГИБДД по окончании мероприятия вручили всем юным участникам акции световозвращающие брелочки.

19 октября, в соответствии с планом, инспекторы отдела ГИБДД совместно с учащимися Всеволожского Центра образования провели акцию «Письмо водителю». В ходе мероприятия школьники написали десятки писем водителям с просьбой не превышать допустимую скорость движения, быть внимательными на дороге, пропускать пешеходов. 24 октября на базе Кудровского ЦО № 1 была проведена лекция «Безопасное поведение на дороге» с учениками начальных классов. 16 ноября в школе № 4 г. Всеволожска прошла совместная с ГИБДД акция ко Дню памяти жертв ДТП. В память о погибших школьники сделали бумажных журавлей. Акции такой же тематики в сентябре – ноябре прошли во всех образовательных организациях района.

С 3 по 24 декабря во всех школах Всеволожского района в целях популяризации использования световозвращающих элементов юными участниками дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проводится интересная акция.

«Будь заметным!»

Одна из главных задач акции – привлечение горожан к проблеме безопасности детей на дорогах населённых пунктов в тёмное время суток.

По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, за девять месяцев текущего года в России на четверть увеличилось число погибших детей-пешеходов в тёмное время суток. В 891 ДТП погибли 43 и получили ранения 903 подростка. При этом девять из десяти (90,7%) погибших детей-пешеходов были без световозвращающих элементов. Отсюда вытекает и другая задача акции «Будь заметным» – пропаганда применения индивидуальных светоотражателей – в виде значков, ленточек и других деталей – на одежде детей.

В акции, которая проходит в три этапа, принимают участие ученики, отряды ЮИД (юные инспекторы движения), педагоги. На первом этапе проводится опрос в игровой форме или анкетирование учеников начальной школы. На втором – занятия на тему «Световозвращающие элементы», в ходе которых необходимо рассказать, для чего нужны такие значки, где их приобрести или как сделать собственными руками. Третий этап предполагает изучение результативности проведённых мероприятий. Иными словами, предстоит узнать, все ли ученики младших классов стали использовать светоотражающие значки.

Конечно, работа по обеспечению безопасности детей на дорогах не ограничивается тематическим месячником, она проводится в школах и детских садах постоянно. Во Всеволожском районе еще в сентябре вступило в силу распоряжение комитета по образованию № 584 «Об организации мониторинга использования световозвращающих элементов обучающимися общеобразовательных учреждений», которое вменяет в обязанность руководителям ежемесячно проводить в школах тематические беседы, классные часы, занятия с детьми, посвящённые этой теме.

Сентябрьский мониторинг показал, что лидерами по использованию световозвращающих элементов среди школ района стали сельские образовательные учреждения – Лесколовский ЦО и Осельковская школа. Неплохо обстоят дела и в других небольших школах – Щегловской и Романовской. А вот в аутсайдерах уже второй год подряд – Всеволожский лицей № 1, впрочем, недалеко опережают его по этому показателю и другие крупные школы района. Значит, руководителям есть о чём задуматься.

Что нужно знать о светоотражателях

Как бы ни называли световозвращающие элементы (катафоты, фликеры, светоотражатели), назначение их понятно – сделать пешехода видимым для водителя.

В темной одежде пешехода можно разглядеть только на расстоянии 15 – 17 метров, а это значит, что водитель не успеет принять меры, чтобы затормозить или изменить траекторию движения. При скорости в 90 км/час водитель может настигнуть пешехода менее чем за секунду, а в условиях трудных метеоусловий идущего вдоль дороги человека трудно заметить даже днём.

В 2017 году Росстандарт разработал стандарты по изготовлению светоотражателей для пешеходов (ГОСТ Р 57422-2017). Они изготавливаются из особой пленки, которая способна ярко и под любым углом отражать свет фар обратно к источнику света. Такие приспособления хорошо видны водителям с расстояния 130 – 400 м.

Многие производители одежды и обуви, особенно для детей, прислушиваются к запросам времени и выпускают изделия, уже оснащенные светящейся лентой со светоотражающими свойствами. Такие детали не теряются в складках при движении и заметны водителям. Кроме того, в продаже имеются самые разнообразные светоотражающие изделия, которые можно использовать в вечернее время или в условиях плохой погоды, – тканевые нашивки, стикеры, термополоски из светоотражающего материала; пластмассовые приспособления, отражающие свет автомобильных фар; браслеты, кулоны, шевроны, значки, шнурки, подвески с эффектом световозвращения.

Лучше всего использовать не один, а множество маленьких световозвращателей, чтобы свет фар столкнулся хотя бы с одним из них. Рекомендуется прикреплять фликеры к верхней одежде на уровне груди, талии и бедра. Если имеется только один такой элемент, то следует разместить его как можно выше.

Вообще, оптимальным считается такой вариант: спереди (на груди или ремне), сзади (на спине или рюкзаке), на правом и на левом рукавах. Это делает детей-пешеходов наиболее заметными для водителей. У детей ростом до 1,4 м элементы световозвращения крепятся на рюкзаке, верхней части рукава, головном уборе. Юные велосипедисты должны быть оснащены световозвращателями на жилетах и поясах, наклейками – на касках, конструкциях велосипеда. Подвески – СВЭ можно прикрепить на ремень, пуговицы, повязки и браслеты на рукава, брюки, сумки. Фликеры прикрепляются булавками, шнурками, карабинами, липучками, резинками. Термонаклейки наносятся на ткань с помощью утюга.

Светоотражающие элементы можно изготовить и самостоятельно. Интересное обучающее занятие, по сообщению педагога-организатора отдела профилактической деятельности и безопасности детей ГБУ ДО «Центр «Ладога» Е.А. Березской, было проведено 5 декабря. Воспитанники кадетского класса МОУ «Разметелевская СОШ» своими руками, приложив фантазию и творческие навыки, изготовили оригинальные значки из светоотражающей плёнки, которые подарят ученикам младших классов.

Конечно, обеспечивать светоотражателями собственных детей должны, прежде всего, родители. Приобрести светящиеся в темноте значки, брелочки или браслеты сегодня уже не проблема: всевозможные фликеры продаются в магазинах, на автозаправочных станциях, в киосках Роспечати. Но и образовательные учреждения не остаются в стороне, обеспечивая школьников световозвращателями. Кстати, средства на их закупку (278 тысяч рублей) предусматриваются муниципальной программой «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в МО «Всеволожский муниципальный район» на 2017 – 2019 г.г.», в которую включен раздел «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» (закупка световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов (браслеты, наклейки)».

Использование световозвращающих элементов обязательно не только для детей – взрослые тоже должны побеспокоиться о собственной безопасности. Об этом, кстати, говорит и закон. С 1 июля 2015 года все пешеходы при переходе дороги и движению по обочинам или краю проезжей части в темное время суток вне населенных пунктов обязаны иметь при себе световозвращающие элементы. Нарушитель в лучшем случае отделается предупреждением инспектора ГИБДД, в худшем – должен будет заплатить штраф – 500 рублей.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Фото Елены БЕРЕЗСКОЙ