Сегодня доказано: каждый житель РФ за год «производит» полтонны мусора. В статистических отчетах вышла интересная цифра. Оказывается, количество твердых бытовых отходов в России ежегодно увеличивается на семь миллиардов тонн. Под тоннами мусора – территория, равная двум Швейцариям. Ежегодно в России порядка 30 млн тонн отходов вывозятся не на специализированные полигоны, а просто в кусты. И даже самые элитные районы не защищены от этого.

«Отходное место»

В Ленинградской области образуется более 2 млн кубометров мусора. В Санкт-Петербурге это количество составляет 5,5 – 6 млн кубометров в год, при этом значительная часть ТБО складируется в 47-м регионе.

– Экология – это повисший в воздухе мусорный вопрос, – отметил на недавней пресс-конференции губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. – Госдума может дать отсрочку Петербургу в реализации закона о региональном мусорном операторе, но такой исход не устраивает Ленобласть, куда свозится мусор из города. Кроме того, необходимо решить вопрос раздельного сбора мусора. Чтобы кардинально изменить ситуацию, требуется принять целый комплекс мер, направленных на расширение возможностей вторичной переработки отходов. Начать надо хотя бы с раздельной сортировки пластика и пищевых отходов.

Тема мусорных карьеров и раздельного сбора становилась не раз главной на заседаниях экологических советов, созданных при районных администрациях. Дискуссии, на которых обсуждалась «дурно пахнущая» тема, не раз проходили на заседании общественного экологического совета при главе администрации Всеволожского района.

– Если театр начинается с вешалки, то привлекательность любого нового жилищного квартала формируется в том числе своевременным вывозом мусора, – отметил на одном из таких совещаний генеральный директор строительной компании Дмитрий Альхов.

Опыт «Южного»

Пилотный проект по раздельному сбору мусора, который компания реализовала в ЖК «Южный», показал, что проблему сортировки твердых бытовых отходов решить можно, хотя это и непросто. Внутри дворов микрорайона были установлены несколько контейнеров по раздельному сбору мусора. Жители привыкают к новшеству постепенно. Но авторы инициативы не отчаиваются. Их перспективная цель – создать во Всеволожске несколько пунктов по сбору вторсырья. Пока в рамках пилотного проекта инициаторы заключают договор только с организациями, принимают от них бумагу, пластик и бутылки, которые потом передают перерабатывающим предприятиям.

– Если эта традиция приживется, то постепенно будем расширять круг услуг и начнем распространять этот опыт дальше, – отмечают идейные вдохновители проекта. – Надеемся, что власти окажут нам содействие. Но до полной реализации этой идеи еще далеко. Люди пока не привыкли к порядку, но рано или поздно они поймут, что пора действовать.

– Главная задача – сократить вывоз мусора на полигон, – подчёркивает заместитель главы администрации Всеволожского района Сергей Поляков. – Для этого в первую очередь надо организовать пункты приема вторсырья, а после – его сортировку. Только такой подход может сократить вдвое объёмы бытовых отходов, которые вывозятся на полигон. Пилотный проект в микрорайоне Южный показал, что необходимо более масштабно организовать такую работу.

Параллельно с развитием специальной инфраструктуры идет воспитательная работа, направленная на формирование у молодых граждан культуры обращения с отходами. В некоторых школах района уже установлены разноцветные контейнеры, в которых раздельно собирают ТБО. В рамках экологического просвещения в районе задействованы трудовые бригады для старшеклассников, на трех больших площадках реализуются мероприятия, направленные на восстановление экологии.

– В 35 образовательных учреждениях ведется активная работа по раздельному сбору мусора и воспитанию бережного отношения к природе, – подчеркнула заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько. – Тема экологии важна для старшеклассников, поэтому надо предоставить возможность реализовать себя в этом направлении.

Из навоза вырастет роза

Эксперты отмечают, что сейчас Ленинградская область готова к тому, чтобы сортировать и перерабатывать свой мусор. Для этого не нужно все строить с нуля. О готовности утилизации в Ленобласти не раз заявляли испанцы и шведы. Иностранцы уверяли, что переработка 90% мусора в новые материалы и энергию будет применяться впервые. И обещали, что в результате этого высвободится значительное количество тепловой и электрической энергии, которую можно использовать для бытовых и производственных нужд.

Объем отходов, который необходим для пилотного завода, чтобы его строительство окупилось, должен составлять не менее 120 тыс. тонн мусора в год или 250 – 280 тыс. кубометров. Отечественные эксперты соглашались с иностранцами. И говорили о том, что представленная технология уникальна, так как позволяет перерабатывать отходы в новые материалы (алюминий, стекло, пластик, пластмассу), синтетическое дизельное топливо и брикетированную биомассу. Но строительство завода – задача, конечно, непростая. Пока этот вопрос решается, свалки разрастаются…

Впрочем, надо признаться, что порой проблемы «мусорного Клондайка» разводят жителей и инициаторов строительства по разные стороны мусорного полигона. Народ активно возмущается и выражает свое «фе». Жителям областей и регионов не до европейских стандартов. Бывает, что люди выступают категорически против пагубной практики «рекультивации» мусорных карьеров. Кстати, отныне острые экологические проблемы муниципальные власти будут решать на местах.

Задуматься об утилизации отходов вынуждает наращивание с 2006 года мощностей промышленных животноводческих комплексов – молочных ферм, птицефабрик и свинокомплексов. Вот так эффективно можно использовать собственное сырье, даже если от него дурно пахнет. Ведь как говорят: деньги вообще не пахнут, в нашем случае особенно. Имея горы отходов, проявив трогательную заботу об отрасли, мы можем, грубо говоря, «кайфовать» благодаря мусорно-навозному Клондайку. А пока главная задача – наладить раздельный сбор мусора…

Ирэн ОВСЕПЯН