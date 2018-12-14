Фестиваль в кругу друзей

В преддверии Нового года в КДЦ «Южный» состоялся районный фестиваль творчества детей и подростков с ограниченными возможностями «Шире круг».

Главной задачей этого фестиваля является создание условий для развития творческих способностей детей и привлечение внимания общественности к проблеме социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы постарались сделать праздник веселым и интересным.

Начался праздник шумно и ярко, ведь первым на сцену вышел фокусник-иллюзионист Василий Чудеса. Он сразу привлек внимание детей своим ярким нарядом и ловкими фокусами. Особенно понравилось ребятам, что фокусник приглашал их на сцену, просил помочь исполнить номер. Желающих выступить нашлось очень много, но выбрал он лишь несколько человек.

С открытием фестиваля ребят поздравила заместитель главы районной администрации по социальному развитию Светлана Хотько.

– Фестиваль не зря проходит накануне такого волшебного праздника, как Новый год. Я хочу вам пожелать исполнения всех-всех желаний, побольше новых знакомств и всего самого светлого.

Обратился к гостям и настоятель храма святой великомученицы Варвары, священник Олег Патрикеев. Он пожелал детям никогда не терять веру и не сходить с правильного пути.

Ну а дальше начался целый калейдоскоп творческих выступлений. Номера представили воспитанники Всеволожской школы-интерната, Тосненского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Дельфиненок», ученики класса для детей с задержкой психического развития, 1 «Д» класса школы № 5. Ребята демонстрировали свои таланты, читали стихи, пели песни и танцевали.

Екатерина КОРОЛЕВА