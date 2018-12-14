Торжественный праздник, посвященный Дню предпринимателя Всеволожского района, состоялось сегодня, 14 декабря, в Кузьмоловском доме культуре.

– Вкладывать инвестиции в развитие бизнеса в непростой экономической ситуации – рискованно, – подчеркнул глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Поэтому хочу поблагодарить наших предпринимателей, которые несмотря на трудности продолжают создавать рабочие места, стабильно платить налоги. Благодаря деловому сословию нам удается реализовывать социальные обязательства.

По словам Андрея Низовского, в будущем году районная администрация намерена продолжить выделять субсидии для развития малого и среднего предпринимательства. На эти цели предусмотрено 19,5 млн руб. Правда, пришлось чуть урезать поддержку крупным производителям агросектора, но без содействия малому и среднему бизнесу, который несет риски, не обойтись. Эта важная экономическая отрасль не должна оставаться без поддержки.

– Наш дом культуры выбрали не случайно, – уверен глава Кузьмоловского поселения Виктор Воронин. – В поселении большая промзона, где успешно работает более 200 предприятий. Они производят фармацевтическую, мебельную, пищевую и другую востребованную продукцию. Сегодня самое известное предприятие поселения – Кузьмоловский хлебозавод, который поставляет свою продукцию не только в Ленинградскую область, но и Санкт-Петербург. Руководство района всегда готово стоять на страже интересов малого и среднего предпринимательства и открыто к сотрудничеству с новыми бизнесменами.

Предприниматели, в свою очередь, отметили, что нынешний глава Всеволожского района Андрей Низовский «всегда обращает внимание на проблемы деловых людей и старается поддержать и помочь».

Мероприятие сопровождалось награждением лучших предпринимателей и праздничным концертом ведущих творческих коллективов.

– Нынешнее признание нашего предприятия в районе – заслуга коллектива, – рассказывает руководитель предприятия «Ватрушка», награжденного грамотой от администрации, Алексей Палади. – Главный капитал нашей компании – это люди. Когда руководишь людьми необходимо интересоваться их жизнью, поддерживать и помогать им в трудную минуту. У нас великолепный коллектив. Три-четыре раза в год мы собираемся на корпоративные мероприятия. Люди, которые трудятся у нас, дорожат своей работой. К сожалению, за последние годы рентабельность нашего бизнеса резко снизилась. Сырье дорожает, а цены на продукцию остаются прежними. Сказывается и перенасыщение рынка аналогичной продукцией. Ежегодная маржа составляет порядка 5–6 процентов от валовой выручки. Раньше эта цифра была на порядок выше. Для того, чтобы «не утонуть», надо работать засучив рукава. Преодолеть любые препятствия помогают знания. Надо постоянно учиться.

Ирэн ОВСЕПЯН