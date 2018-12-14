2019 год начнётся с празднования юбилея – 75­-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. И у тех, кто хочет побывать в местах, где вершилась в ожесточённых боях Ленинградская победа, – большой выбор.

Ораниенбаумский «пятачок»

На страницах нашей газеты мы часто пишем про Невский «пятачок». И приходилось слышать упрёки, что на «пятачке» были неоправданные жертвы. Но во время битвы за Ленинград было несколько «пятачков», и тогда никто не мог предположить, что Невский станет самым трагическим.

Создание небольших плацдармов входило в план 16 контрударов Сталина. Одних только Ивановских «пятачков» у нас было два. В июле 1941 года появился Ивановский плацдарм в Кингисеппском районе. На этом плацдарме произошло крупное танковое сражение, в котором особо отличился Зиновий Колобанов. Это сражение называют «ленинградским прохоровским полем». В настоящее время в деревне Большой Сабск работает музей, посвящённый этому плацдарму, и мы всем советуем его посетить.

В августе 1942 года в Тосненском районе появился другой Ивановский «пятачок». Он стал страничкой славы в битве за Ленинград. В течение года, вплоть до прорыва блокады в 1943 году, немцы так и не смогли его отвоевать. Сейчас на его месте стоит мемориал, а во Всеволожском районе – точно напротив этого «пятачка» – возведён Холм славы. Наш Холм славы – это прекрасное место для проведения мероприятий патриотического туризма.

Что касается Ораниенбаумского «пятачка», то его называют самой удачной сухопутной операцией советского военно-морского флота на Балтике. Ораниенбаумский «пятачок» сложился в сентябре 1941 года. Тогда фашисты рвались к южному побережью Финского залива, где открывался доступ к Кронштадту. Но 16 сентября 1941 года подразделения 8-й армии и отряды морской пехоты остановили немцев на реке Воронке. Здесь враг не смог сдвинуться с места до конца войны, хотя фашисты обошли нашу группировку с флангов и загнали её в «котёл». «Котёл» получил название «Ораниенбаумский «пятачок», или «Приморский плацдарм», или «Малая земля», или «Лебяжья республика», как иногда называли место боёв на реке Воронке.

Его снабжение проходило по Финскому заливу: летом по воде, а зимой по льду. Дорога шла с Ораниенбаумского «пятачка» в Кронштадт, из Кронштадта – к современной станции Горской. От Горской дорога через Ржевский коридор соединялась с нашей Дорогой жизни. Её так и назвали: Малая дорога жизни. И это ещё одна страничка истории, которую следует изучать.

На страницах газеты мы писали о шлиссельбургских десантах, которые были организованы, чтобы расширить Невский плацдарм. Но были ещё два стрельнинских десанта и один петергофский в октябре 1941 года. Они были организованы с целью расширения Ораниенбаумского плацдарма, все окончились неудачно. 96% участников погибли в первый же день. Вместе с петергофским десантом погибло несколько десятков хорошо обученных собак. А чтобы полнее представить себе, как происходили события, мы советуем посетить памятные места Ломоносовского района: историческая информация лучше всего запоминается и воспринимается в поездках по местам боёв…

На Ораниенбаумском плацдарме сражались морские пехотинцы, которые заменили собой целую армию. 28 месяцев (с сентября 1941 по январь 1944 года) немцы бились за этот «пятачок», но так и не смогли его взять. Самой кровавой точкой была гора Колокольная. Здесь доходило до рукопашных боёв, в которых наши морские пехотинцы оказались сильнее немцев. Не одолев рубеж по суше, гитлеровцы подвергли его массированным артобстрелам и бомбардировкам. Гора Колокольная ходила ходуном, но наши воины выстояли.

И, наконец, 19 января 1944 года на Ораниенбаумский «пятачок» высадилась наша 2-я ударная армия. Так началась операция «Январский гром». Выдвинувшаяся с Ораниенбаумского «пятачка» 2-я ударная армия и идущая к ней навстречу из Пулкова 42-я армия за полторы недели освободили Мгу, Пушкин, Павловск, Гатчину, Вырицу, Сиверское. Операция «Январский гром» завершилась 30 января, но уже 27 января 1944 года в Ленинграде состоялся грандиозный салют. И эту дату мы отмечаем как День полного освобождения Ленинграда от блокады.

Сейчас на горе Колокольней стоит мемориал «Непокорённая высота», который входит в Зелёный пояс Славы. На месте бывшего военного аэродрома Борки (возле посёлка Лебяжье) увековечены погибшие лётчики. Большинство этих лётчиков не захоронены – они лежат на дне Балтийского моря. И тем, кто хочет лучше понять, какой ценой нам далась битва за Ленинград, мы рекомендуем посетить эти памятники и Музеи «Форт Красная Горка» (Ломоносовский район).

Форт «Красная Горка»

Он входил в цепь артиллерийских сооружений, служивших защитным щитом Кронштадта. Это – несколько Кронштадтских фортов, форт «Ино» на северном берегу Финского и на южном берегу – форт «Серая лошадь» и форт «Красная Горка».

Форт «Красная Горка» строился с 1909 по 1915 год – в годы, которые называют «золотым веком русской инженерной мысли». Он и был задуман как образцовый проект фортификации. Его подземные сообщения распространяются на 2 километра. Он был сделан без арматуры, но имел невероятную прочность. На строительство пошло больше миллиона кубометров бетона.

Настоящую оценку этому инженерному сооружению дал 1941 год. В сентябре форт «Красная Горка» оказался в центре Ораниенбаумского «пятачка». Дальность полёта снарядов от форта – 32 километра. Так вот, три года фашисты держались от форта именно на этом расстоянии. Они делали попытки уничтожить «Красную Горку». Две бомбы – каждая весом в тонну – в течение одной минуты были сброшены одна за другой в каземат, но не смогли его пробить. После этого главнокомандующий группировки «Север» фельдмаршал генерал фон Лееб издал приказ: «Форт Красную горку не бомбить в силу бессмысленности». И если защитники Ораниенбаумского «пятачка» за пределами «Красной Горки» поливали землю кровью, то на форте за всю войну не погиб ни один человек. Форт «Красная Горка» не дал противнику никаких шансов войти в восточную часть Финского залива. А когда началась операция «Январский гром», орудия «Красной Горки» и «Серой лошади» поддерживали наступление 2-й ударной армии.

Сейчас форт «Красная горка» может послужить хорошим примером волонтёрского движения. Когда в 1996 году моряки покинули форт, он стал товаром на рынке земельной собственности. У кого-то появились планы освободить это место под коттеджи. И в 2002 году муниципальная администрация решила списать сооружения уникального форта. В 2007 году из «Красной Горки» было вывезено вооружение, разобраны кирпичные здания: концертный зал, в котором когда-то выступала Галина Вишневская, камбуз, где была уникальная автоматическая система подачи пищи к столу, и прочее.

Этому варварству стал препятствовать бывший заместитель главы администрации посёлка Лебяжье офицер Александр Иванович Сенотрусов. В посёлке Лебяжье Ломоносовского района живёт более 900 военных лётчиков на пенсии. Они создали Военно-историческое общество «Форт Красная Горка», и А.И. Сенотрусов стал его председателем. Члены общества стали убеждать чиновников сохранить форт как музей, доказывали свою правоту в судах. Эта борьба шла не только на судебных заседаниях. В декабре 2011 года на А.И. Сенотрусова на улице напал неизвестный в маске. Он нанёс 10 ударов бейсбольной битой, после чего А.И. Сенотрусов оказался в больнице с сотрясением мозга и раздробленными рёбрами. Но это его не остановило. Постепенно на базе казематов форта была собрана уникальная коллекция вооружения и даже… кирпичей. В конце концов правозащитники добились поддержки от министра культуры В.Р. Мединского и от А.В. Картаполова, который на тот момент служил командующим Западным военным округом. У форта «Красная Горка» появились шефы из Военно-морского флота. А в 2018 году форт «Красная Горка» был признан памятником ЮНЕСКО.

Теперь это – один из музеев Ленинградской области. Здесь вы можете увидеть удивительные артефакты, например два огромных артиллерийских бронетранспортёра на железнодорожном ходу. Таких всего шесть по всей России. Кроме того, в этом году был восстановлен и приведен в рабочее состояние уникальный подъёмник снарядов к пушке. Волонтёры не получают за работу ни копейки, напротив, вкладывают в музей свои деньги. При этом содержат форт в чистоте и с любовью. Здесь можно поучиться не только тому, как надо защищать Родину от врага, но и родную историю.

Посетить памятники Ораниенбаумского плацдарма, а после этого выйти на берег Балтики и полюбоваться природой – прекрасный маршрут выходного дня. Постарайтесь, чтобы на форте «Красная Горка» экскурсию для вас провёл Александр Иванович Сенотрусов. Он расскажет про различные инженерные «хитрости». И вам повезёт, если вы попадёте на военно-историческую реконструкцию, которую время от времени проводят на территории форта, потому что А.И. Сенотрусов ещё и возглавляет Клуб войны 1812 года. Вас ожидает событие очень эмоционально насыщенное и поучительное.

Людмила ОДНОБОКОВА

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