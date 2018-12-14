Круглый стол по социальным вопросам прошел во Всеволожске

Сегодня, 14 декабря, в конференц-зале КДЦ «Южный» состоялся круглый стол на тему «О взаимодействии и сотрудничестве с социально-ориентированными некоммерческими организациями Всеволожского района в решении социальных и правовых вопросов в 2018 году».

Открыл мероприятие глава районной администрации Андрей Низовский. Андрей Александрович отметил, что считает очень важным и нужным взаимодействие власти и некоммерческих организаций. Также он пожелал участникам круглого стола продуктивной работы. Следом к собравшимся обратилась заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько:

– Сегодня на этой рабочей встрече нам бы хотелось обсудить те вопросы, которые у вас возникают. Я очень рада, что вы смогли приехать, и надеюсь на плодотворную работу, – сказала Светлана Валерьевна.

Затем слово было передано непосредственным участникам круглого стола. Среди них были представители комитета по социальным вопросам Всеволожского района, Всеволожского филиала «Центра социальной защиты населения», комитета по социальной защите населения Ленинградской области, председатели общественных организаций. Собравшиеся подготовили доклады на актуальные темы, а в конце встречи все желающие могли задать волнующие их вопросы.

Екатерина КОРОЛЕВА