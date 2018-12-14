Редакция «Всеволожских вестей» уже не первый год публикует репортажи из Российского карантинного Центра диких животных «Велес», который расположен в деревне Рапполово. Многие наши читатели заметили эти материалы и откликнулись на них действенной помощью. Спасибо вам за это! Да, мы активно сотрудничаем с Центром, дружим с волонтерами и, конечно, выполняем свои прямые обязанности: пытаемся своими публикациями привлечь внимание к нуждам и проблемам этого уникального учреждения.

У Центра «Велес» нет аналогов в нашей стране, поэтому сюда везут диких животных, пострадавших от рук человека, попавших в беду по каким-то другим причинам, – из Забайкалья и Дальнего Востока, из Иркутска и Крайнего Севера, и, конечно, из нашей Ленинградской области. Сейчас в карантинном центре проживают, лечатся, содержатся более двухсот животных.

Напомним, что Центр был создан еще в 2007 году. И за 11 лет своего существования через руки людей, которые здесь работали и продолжают работать, прошли тысячи животных. Многих излечили и выпустили в живую природу. Только медведей было выпущено 23. Самый знаменитый медвежонок Центра, который жил здесь, – Сеня. В прошлом году при входе на территорию Центра ему поставили памятник.

Впрочем, каких зверей здесь только нет! Это центр очень любят неравнодушные люди, те, которые трепетно относятся и к природе, и к её живой среде. Недавно редакция получила письмо от маленькой девочки из Санкт-Петербурга, побывавшей в «Велесе». Публикуем её восторженный репортаж об этой поездке.

«Вот и заканчивается Год добровольца. Для нашего волонтёрского отряда «Очень добрые дети» это был хороший год. Год, полный добрых дел. Какое дело нам запомнилось больше всего? Наверное, всё-таки поездка в «Велес», центр помощи диким животным, который находится в посёлке Рапполово Всеволожского района.

В России много приютов для кошек и собак. Но куда обратиться, если в беду попала лисичка? Ёжик или енот? Медведь? Или даже лев? Конечно, в «Велес»! Он работает только благодаря добрым людям.

Волонтёрам тут всегда очень рады. Мы с ребятами хорошо подготовились: Вика сорвала кабачки у себя на грядке, Лера взяла с собой творог для белочек, Анжела принесла яблоки, а мы с Хусайном – курочку для лисичек. Но не только гостинцы принесли мы в тот день. Мы приехали, чтобы помочь руками. Нам выдали огромный мешок (весь наш отряд бы туда поместился), перчатки, секаторы и сказали, где растёт ива для коз и других животных. И мы пошли её заготавливать, чтобы накормить лосей. Резать ветки оказалось довольно сложно, но ещё сложнее найти дерево под наш рост. И тогда мы придумали одну штуку: Хусайн наклонял большие ветки и висел на них, а мы в это время обрезали.

Мы набрали целый мешок веток, и нам сказали, что мы молодцы. А потом оказалось, что весь наш труд – один раз поужинать лосю. Мы немного огорчились, но только немного, ведь мы помогали, как могли. И хотя очень устали, но обязательно приедем в «Велес» ещё.

Грустные истории обитателей этого центра так поразили нас! Я спросила у друзей, что им запомнилось больше всего. Вика сказала, что не может забыть историю медведицы, которую злые люди держали на цепи до тех пор, пока цепь не вросла в кожу. Хусайну понравилась лисичка Алиса. Она прилетела сюда с Дальнего Востока – через всю страну!!! Почему? Люди решили, что лисёнок – это игрушка, и Алиса жила в доме человека… пока не выросла и не показала хищный характер. И выпустить на волю такую лису нельзя – не выживет, и у себя не оставить…

Анжеле стало жаль одноглазого соболя – без глаза его оставили дачники, у которых соболь воровал кур. Лера впечатлилась историей о слепом ёжике. Есть тут и львица, которую отправили на самолёте кому-то в подарок. Она выскочила из багажного отсека самолёта и распугала работников аэропорта. В зоопарк её не приняли, и она живёт здесь.

Все дикие животные, которые находятся здесь и лечатся, пострадали от рук человека!!! У центра много друзей, и это очень хорошо. Хорошо, что есть на земле добрые люди, готовые помогать слабым и беззащитным».

Вера БАУКИНА

3 класс, Санкт­-Петербург, 474 школа