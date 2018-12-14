Ночью дорожные службы Ленинградской области ликвидировали на Колтушском шоссе четыре незаконных примыкания. Операция продолжалась четыре часа: с часу ночи до пяти утра. Это время выбрали, чтобы не создавать заторы на ведущей магистрали Всеволожского района.

– В Янино была доставлена техника из Пригородного ДРСУ № 1, – сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – Экскаватор и самосвалы закрыли подъезды к складским помещениям, станции техобслуживания автомобилей и площадке с образцами каркасных деревянных домов.

Работа по ликвидации нелегальных примыканий ведется на Колтушском шоссе регулярно. Первый этап операции прошел 6 декабря. Тогда в ходе работ дорожников съехались собственники земельных участков, обустроившие нелегальные проезды. Некоторые из них не обращалась за техническими условиями в «Ленавтодор» на организацию съездов, поэтому получили предписания провести все необходимые согласования или убрать примыкания в десятидневный срок. Стоимость работ по устранению съездов в дальнейшем должны взять на себя владельцы-нарушители.

Отметим, что незаконные съезды создают серьезные проблемы для автомобилистов и разрушают сам конструктив трассы. Из-за засыпанных водоотводных канав магистраль подвергается деформации. Кроме того, при выезде с таких примыканий автомобили создают аварийную ситуацию, попадая на полосу встречного движения.