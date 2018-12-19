Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения», филиал во Всеволожском районе, информирует, что с 1 января 2019 года в филиале прекращается прием документов для назначения мер социальной поддержки в сфере социальной защиты населения.

Исключение составят документы на:

– предоставление социального пособия на погребение (выдача поручения);

– предоставление материнского капитала;

– предоставление единовременной денежной компенсации на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (с 01.01.2019 по 30.06.2019);

– оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта;

– определение права на льготный проезд на автомобильном и железнодорожном транспорте;

– оформление единых социальных проездных билетов и карточек транспортного обслуживания.

В рамках развития системы предоставления государственных услуг и в целях повышения качества предоставления государственных услуг, исключения дублирующих функций органов, предоставляющих государственные услуги, прием документов для назначения мер социальной поддержки с 1 января 2019 года будет осуществляться исключительно в филиалах Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Адреса МФЦ можно узнать на сайте: http://mfc47.ru/

Филиал осуществляет прием граждан по адресу: г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 27, с 9.00 до 16.00, с 13.00 до 13.48 обеденный перерыв, по следующим вопросам:

– оказание помощи при подаче документов в электронном виде;

– консультирование по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания;

– оформление справок о получении (неполучении) мер социальной поддержки;

– подача документов для принятия решения об оказании срочных социальных услуг;

– подача документов для признания нуждаемости в социальном обслуживании.

Фото Антона КРУПНОВА из архива

