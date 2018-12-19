В соцзащите с 1 января – изменения
Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения», филиал во Всеволожском районе, информирует, что с 1 января 2019 года в филиале прекращается прием документов для назначения мер социальной поддержки в сфере социальной защиты населения.
Исключение составят документы на:
– предоставление социального пособия на погребение (выдача поручения);
– предоставление материнского капитала;
– предоставление единовременной денежной компенсации на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (с 01.01.2019 по 30.06.2019);
– оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта;
– определение права на льготный проезд на автомобильном и железнодорожном транспорте;
– оформление единых социальных проездных билетов и карточек транспортного обслуживания.
В рамках развития системы предоставления государственных услуг и в целях повышения качества предоставления государственных услуг, исключения дублирующих функций органов, предоставляющих государственные услуги, прием документов для назначения мер социальной поддержки с 1 января 2019 года будет осуществляться исключительно в филиалах Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Адреса МФЦ можно узнать на сайте: http://mfc47.ru/
Филиал осуществляет прием граждан по адресу: г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 27, с 9.00 до 16.00, с 13.00 до 13.48 обеденный перерыв, по следующим вопросам:
– оказание помощи при подаче документов в электронном виде;
– консультирование по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания;
– оформление справок о получении (неполучении) мер социальной поддержки;
– подача документов для принятия решения об оказании срочных социальных услуг;
– подача документов для признания нуждаемости в социальном обслуживании.
Фото Антона КРУПНОВА из архива