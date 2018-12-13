МФЦ приглашает опоздавших за первым паспортом

В Ленинградской области вступил в силу новый порядок получения паспортов в многофункциональных центрах. Теперь обратиться за главным документом гражданина в МФЦ в любой момент могут заявители с 14 до 16 лет.

Ранее получить паспорт в МФЦ подростки могли только в течение месяца после наступления 14-летия. Если по той или иной причине молодой человек опаздывал с обращением, ему было необходимо подавать документы уже в миграционную службу. Теперь даже в случае задержки можно обращаться напрямую в МФЦ.

Чтобы получить услугу, нужно представить пакет документов: заявление, свидетельство о рождении, 2 фотографии 35х45 мм, квитанцию об оплате госпошлины. Заявку, поданную по месту жительства, будут рассматривать в течение 10 рабочих дней. Еще 6 дней займет доставка документа до ведомства и обратно.

Услуга по оформлению паспорта гражданина России является одной из наиболее востребованных в МФЦ. Только за последний год через многофункциональные центры ею воспользовались почти 50 тысяч человек. Также в центрах «Мои Документы» можно получить свыше 500 государственных, муниципальных и дополнительных услуг.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива