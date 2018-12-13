Во Всеволожском центре культуры и досуга представят сказки народов мира

Фестиваль «Сказки народов мира» пройдет в субботу, 15 декабря, во Всеволожском ЦКД. В рамках праздника планируется выступление театральных и танцевальных коллективов Всеволожского района.

– Семейный клуб «СМУЗИ» проведет для гостей фестиваля увлекательные мастер-классы. Сказочные гости праздника научат ребят делать аппликации, подвески из фетра. Ребята постарше смастерят новогоднюю открытку в виде рукавички, – рассказала руководитель Дома дружбы Всеволожского района Екатерина Еременко.

На мероприятии Театр праздников Miracles воссоздаст образы популярных героев сказок и любимых фильмов. Герои этого коллектива владеют волшебными навыками, которыми поделятся с посетителями фестиваля. Планируется также выступление коллектива «Проект-театр», который состоит из профессиональных артистов петербургских театров.