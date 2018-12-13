Ученица Всеволожской школы № 4 Анастасия Абаляева, лауреат экологического конкурса эссе «Вода вокруг меня», стала участницей Новогоднего детского экологического бала, который проходил 10 декабря в Константиновском дворце. Девочка написала рассказ в жанре сказки.

Мероприятие проводилось в рамках проекта «Константиновский – детям!», направленного на поддержку и развитие творческого потенциала детей. Начиная с 2015 года организатором бала выступает Межрегиональная общественная организация «Природоохранный союз».

На балу состоялось награждение учащихся общеобразовательных учебных учреждений Ленинградской области и Санкт-Петербурга, которые написали работы, посвященные водным объектам города и области, проблемам их сохранения.

Вместе с педагогами, подготовившими победителей конкурса, на бал приехали 100 школьников 5–8-х классов, а также почетные гости: представители департамента Росприроднадзора по СЗФО, комитета по природопользованию Санкт-Петербурга, профильных комитетов Ленинградской области, аппарата Уполномоченного по правам ребенка Ленинградской области, Законодательных собраний и Общественных палат Ленинградской области и Санкт-Петербурга и др.

Соб. инф.

На фото – Настя Абаляева