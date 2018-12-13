«Диалог поколений» займется сохранением культурного наследия Всеволожского района

Общественная организация «Диалог поколений» провела 11 декабря в Музее-усадьбе «Приютино» первое мероприятие в рамках президентского гранта, выделенного на сохранение культурного наследия Всеволожского района. Собравшиеся наметили дальнейший план действий, направленных на популяризацию исторических объектов малой родины.

– Наш проект «Возрождение утраченного» посвящен 200-летию приобретения мызы Рябово старинным дворянским родом Всеволожских и 55-летию образования города Всеволожска, – рассказала руководитель ОО «Диалог поколений» Надежда Балуева. – В ходе его реализации мы намерены организовать праздники на исторических улицах города, экскурсии с элементами квестов, пешеходные прогулки по городу, открыть «Сувенирную мастерскую», в которой будут работать пожилые люди вместе с подростками. Планируется также выпустить печатную продукцию, рассказывающую о Всеволожске.

По словам Надежды Ивановны, проект будет способствовать развитию у всеволожцев чувства ответственности за сохранность культурно-исторического наследия своей малой родины.

– Мы намерены провести занятия на тему «История мызы Рябово дворянского рода Всеволожских» для ребят из подростковых клубов, – отметила Надежда Балуева. – Сегодня проблема быстрого исчезновения и разрушения исторических объектов в городе Всеволожске стоит очень остро. Необходимо сохранить уникальные памятники истории и культуры.

Ирэн ОВСЕПЯН