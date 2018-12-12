Юные всеволожцы получили первые паспорта в День Конституции

В День Конституции Российской Федерации во Всеволожском районе прошли праздничные мероприятия. Традиционно в честь важной для всей страны даты состоялось торжественное вручение первых паспортов юным жителями района.

Во взрослую жизнь молодых всеволожцев провожали сегодня в КДЦ «Южный». Здесь для ребят был организован показ документального фильма о легендарном российском вратаре Льве Яшине.

Поздравить молодых людей и девушек с праздником приехал заместитель главы администрации Всеволожского района по общим вопросам Сергей Поляков. Он вручил ребятам первые в их жизни паспорта, пожелал успехов и напомнил, что Конституция Российской Федерации – это высший правовой акт нашей страны, которые гарантирует права и свободы человека и гражданина, а также четко определяет его обязанности.

Фото пресс-службы администрации ВМР