В Белом зале Шереметевского дворца 9 декабря состоялся музыкально-поэтический вечер, на котором были награждены победители всероссийского литературного конкурса «Легенды Фонтанного дома». В числе финалистов конкурса была школьница из Всеволожска Мария Конышева, получившая поощрительный диплом за рассказ «Легенды Фонтанного дома».

Произведения победителей прозвучали в исполнении профессиональных чтецов и актеров, под аккомпанемент симфонического оркестра.

В конкурсе принимали участие профессиональные и непрофессиональные литераторы в возрасте от 12 лет. Участники могли написать произведение в любом литературном жанре, но они должны были основываться на истории усадьбы графов Шереметевых «Фонтанный дом», дворца и судьбах его владельцев.

Оценивали работы известные писатели, поэты, журналисты Петербурга и представители Музея театрального и музыкального искусства.

Соб. инф.

На фото – Мария Конышева