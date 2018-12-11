Современное оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья презентовали в Мультицентре

Постоянная выставка современного оборудования для инвалидов открылась сегодня, 11 декабря, во всеволожском Мультицентре.

Специализированные коляски с электроприводом, новейшие аппараты для людей с ограниченными возможностями здоровья презентовали в рамках конференции «Комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках профессионального образования и трудоустройства». Отныне каждый нуждающийся может подобрать здесь необходимое «снаряжение» и решить – нужно ли ему такое новшество и стоит ли его покупать.

– О Мультицентре мы узнали случайно, – рассказывает генеральный директор компании Марек Павловски. – Директор учебного заведения посетила наш завод в Германии, в Дюссельдорфе, и выразила заинтересованность в продукции. Так и удалось наладить сотрудничество. Сегодня наша продукция экспортируется по всему миру. В России последние наши нововведения приобретаются через дистрибьюторов по госконтрактам. В основном – это коляски для детей с ДЦП.

По словам Марека Павловски, российский рынок имеет важное значение для компании, и покидать его, даже несмотря на санкции, компания не намерена – продукция не попадает под запретные меры.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР

