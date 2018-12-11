Три династии всеволожских предпринимателей отличились на конкурсе Законодательного собрания Ленинградской области «Семейное дело». Его цель – стимулирование развития малого и среднего бизнеса, оказание поддержки семейному предпринимательству.

Семья Мнацаканянов стала лучшей в номинации «За вклад в развитие сельского хозяйства на территории Ленинградской области», семья Касаткиных – в номинации «За вклад в развитие производства на территории Ленинградской области». Благодарственным письмом награждена семья Кочетковых.

– Дело наше – семейное, – говорит Гаро Мнацаканян. – Супруга Алла во всем поддерживает меня. Вместе с ней и моими сыновьями и дочерьми начинали и ведем бизнес. Знаете, для меня каждый вечер, когда мы все вместе собираемся за огромным столом у камина, – большое счастье. Бывает, что я ухожу, когда самые маленькие дети и внуки еще спят, а возвращаюсь, когда они уже спят. Но так случается редко. Необходимо найти баланс между работой и семьей.

– Основанное в начале 2000-х семьей Касаткиных мебельное предприятие «Дуэт» является неоднократным обладателем наград от местной администрации и областного правительства, – информируют в администрации района. – В прошлом году компания была включена в «Книгу почета» Всероссийского реестра предприятий, развивающих регион.

Ирэн ОВСЕПЯН

На фото пресс-службы ЗакСа Ленобласти сверху вниз: награждение семьи Касаткиных; награждение семьи Мнацаканянов





