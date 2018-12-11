На прошедшей неделе был принят областной закон № 95-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории сельских населенных пунктов Ленинградской области». Теперь старостам, председателям и членам Общественных советов будут возмещать затраты на реализацию их общественных функций, таких как оплата телефона или проезда.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области, в новый закон включены принципы инициативного бюджетирования – граждане смогут участвовать в определении, выборе объектов расходования бюджетных средств по решению вопросов местного значения.

Ранее работа общественников на местах регулировалась законами – о сельских старостах и об общественных советах в административных центрах. Эти законы выполняли возложенные на них задачи, но депутаты приняли решение поддержать развитие местного самоуправления дополнительными мерами, которые и отражены в новом законе.