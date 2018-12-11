Более 150 участников из разных городов России приняли участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках профессионального образования и трудоустройства».

Делегации из Москвы, Новгородской, Мурманской, Псковской, Вологодской, Калининградской областей, Карелии, Татарстана, Дагестана, Крыма съехались, чтобы ознакомиться с передовым опытом этого уникального учреждения. Для посетителей была организована масштабная экскурсия, в рамках которой они побывали в учебно-производственном отделении, ресурсном центре, увидели, как живут ребята.

Участники конференции обсудили методологические подходы к организации комплексного сопровождения инвалидов, возможности и пути распространения опыта в сфере профессионального образования, сопровождаемого трудоустройства.

– Сегодняшняя конференция еще раз доказывает: кто владеет информацией, тот владеет миром, – рассказывает участник конференции Юрий Кузнецов. – Мультицентр – это особое место не только на карте Ленинградской области, но и в России, где не только учат профессии, но и трудоустраивают. Раньше в 47-м регионе, кроме двух образовательных учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья, таких высокотехнологических и оборудованных структур не было. Приятно наблюдать, как развивается интересная инициатива и некогда теоретические идеи внедряются в практику. С появлением такого учреждения мест, где можно будет себя реализовать, будет не меньше, чем в Санкт-Петербурге.

На пленарном заседании были представлены доклады ведущих экспертов и ученых Северо-Запада и передовых регионов РФ. Работа информационно-дискуссионной площадки «Опыт регионов» позволит показать достижения в области профессионального обучения и сопровождения инвалидов в самостоятельной трудовой деятельности и проживании. По итогу конференции будет дана оценка деятельности Мультицентра, принята Резолюция для рекомендаций органам власти и научному сообществу.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР