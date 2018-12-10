Люди остаются без электричества из-за порванных высоковольтных кабелей.

В энергетике есть шутка: «О нашем существовании вспоминают только тогда, когда отключается свет». Все завязано на электричестве – водоснабжение, отопление, освещение, Интернет. Если происходят аварии на электрических сетях, то жители новостроек, как и жители коттеджных поселков во Всеволожском районе, жалуются на электросетевые компании и требуют как можно быстрее вернуть в дома свет и тепло. Но почему происходят аварии на электросетях?

По результатам анализа причин аварий, проводимого АО «ЛОЭСК», электросетевой компанией Ленинградской области, обеспечивающей электроснабжение Всеволожского района, – выявлено, что значительная доля аварийных отключений произошла по причине воздействия посторонних лиц и организаций.

– По данным на начало декабря 2018 года, в зоне ответственности Пригородного филиала ЛОЭСК произошло 20 отключений, вызванных земляными работами сторонних организаций, которые не были санкционированы нашими специалистами, – отметил главный инженер Пригородного филиала Иван Катаев. – Из-за отключений, связанных с действиями третьих лиц, перерыв в электроснабжении в общей сложности составил 69 часов, без света было оставлено почти 9 тысяч человек. На этих выходных произошло серьезное и длительное отключение в пос. Янино – 2500 жителей поселка остались без света более чем на 10 часов – из-за несанкционированных земляных работ (прохождение тяжелой техники по охранной зоне) были повреждены два головных кабеля, ведущих от подстанции «Восточная». ЛОЭСК пришлось подключить три дизель-генератора, пока кабели ремонтировали, чтобы обеспечить электричеством хотя бы насосные системы отопления многоэтажных домов. К сожалению, это системная проблема по всей Ленобласти, но особенно в Пригородном филиале. У нас активно ведется строительство новых жилых комплексов и инфраструктуры. Но далеко не всегда строительно-монтажные компании получают необходимый ордер от ЛОЭСК на производство работ с применением землеройной техники (экскаваторов). Иногда работы проводят без вызова представителя филиала, или без предварительной шурфовки в охранной зоне кабельной линии.

По всем зафиксированным случаям ЛОСК ведет претензионно-исковую работу и взыскивает ущерб c виновников аварий. К сожалению, электросетевые компании не имеют прямой возможности повлиять на предупреждение аварий, связанных с действием сторонних лиц. Тем не менее таких отключений можно избежать при соблюдении жителями правил, установленных для охранных зон электросетевых объектов.

ЛОЭСК напоминает!

В охранных зонах электросетевых объектов (от 1 до 55 метров, в зависимости от класса напряжения) запрещается:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы в пределах созданных проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях, разводить огонь;

- размещать свалки;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).